Diana Amft und Florian David Fitz schlagen Kino-Charts mit neuem Film

Diana Amft und Florian David Fitz kehren nach 13 Jahren zurück. Ihr Film Der perfekte Urlaub startet mit einer Million Besuchern auf Platz 1 der Kinocharts.

Die Fernsehgängerstaatsmeister der Liebe, Dr. Gretchen Haase und Dr. Marc Meier, sind zurück. Der 50-jährigen Schauspielerin Diana Amft und dem 51-jährigen Florian David Fitz ist mit dem Kinofilm "Der perfekte Urlaub" ein enormer Erfolg gelungen. In nur zehn Tagen seit der Premiere verzeichnete der Streifen eine Million Kinobesucher und stieg damit direkt auf Platz 1 der deutschen Kinocharts ein.

Neue Rollenrollen ohne Vergleiche zur Serie

Ein Grund für die gelungene Rückkehr an die gemeinsame Kinoleinwand liegt in der bewussten Abgrenzung zur vergangenen Fernseh-Ära. Während Amft und Fitz in der Kultserie "Doctor's Diary" zwischen 2008 und 2011 ein ikonisches Paar spielten, das nach 24 Folgen und drei Jahren sogar heiratete, verzichteten sie beim neuen Projekt komplett auf diese Dynamik. Fitz erklärte gegenüber BILD, dass es ihm leichter gefallen sei, mit Amft zusammenzuarbeiten, da sie im neuen Film kein romantisches Paar darstellen.

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Die Vermeidung direkter Vergleiche mit der alten Serie "Doctor's Diary" habe geholfen, um die Figuren neu zu erfinden. Statt der bekannten Arzt-Paar-Dynamik übernimmt Amft nun die Rolle einer "Hau-drauf-Maus", während Fitz den eher schüchternen Part übernahm. Diese Neudefinition der Charaktere ermöglichte den beiden Darstellern, ihre Chemie frisch zu testen, ohne unter dem Druck zu leiden, ständig den Maßstäben ihrer früheren Fernsehauftritte gerecht werden zu müssen.

Chemie bleibt trotz 13 Jahren Pause erhalten

Trotz der mehrjährigen Pause voneinander in gemeinsamen Rollen fühlten sich die beiden Schauspieler schnell wieder wohl. Fitz berichtete, dass sie immer noch dieselben Witze machen wie damals, was ihn selbst überraschte. Die Komik habe sich im Laufe der Jahre jedoch verändert, hin zu sogenannten "Dad-Jokes" oder Flachwitzen, die sie gerne mit sich selbst teilen. Amft verglich ihre Interaktion mit den älteren Charakteren aus der "Muppet-Show", die sich gemeinsam über albernem Gerede schlapplachen.

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Die Schauspieler betonen, dass das Lachen für sie eine wichtige Bewältigungsstrategie darstellt. Dennoch spüren sie die Zeit im Leben. Amft bestätigte, dass sie sich sicher sind, dass ihr gemeinsamer Erfolg eine lebenslange Bindung schafft, unabhängig von der Popularität. Sie erwähnte, dass die Energie, wenn sie und Fitz aufeinandertreffen, immer noch besonders schön und positiv ist, was die Grundlage für die erfolgreiche Zusammenarbeit bildete.

Regisseur Bora Dagtekin lobt magische Verbindung

Auch der Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin zeigte sich von der Wiederbelebung des Duos zutiefst beeindruckt. Dagtekin, der die beiden bereits bei "Doctor's Diary" führte, nannte die Rückkehr von Amft und Fitz an einen gemeinsamen Drehort einen sehr emotionalen Moment. Er betonte, dass die Chemie zwischen den beiden Schauspielerinnen und Schauspielern einfach magisch sei, sowohl in der alten Serie als auch im neuen Film "Der perfekte Urlaub".

Dagtekins Arbeit an "Der perfekte Urlaub" markiert seinen siebten Kinofilm in Folge, der von null auf Platz 1 der Charts stürmte. Als Autor beschreibt er es als das Schönste an seinem Beruf, miterleben zu können, wie Darsteller mit Rollen, die speziell für sie geschrieben wurden, zu Publikumslieblingen und Stars avancieren. Seine Beobachtung unterstreicht die besondere Qualität der Schauspielleistung, die über Jahre hinweg Bestand hat.

Ensemble-Kritik und kulturelle Bedeutung

Neben Amft und Fitz trägt das Ensemble des Films eine hohe Gewicht. Die Mitstreiter Frederick Lau, Karoline Herfurth, Wotan Wilke Möhring, Elyas M'Barek und Jessica Schwarz sorgten gemeinsam für den Erfolg. Die Zuschauerfreude an den Darstellern geht dabei bis ins Detail, etwa wenn Amft erwähnt, dass sie im Genuss kommt, Kollegen in Badehosen zu sehen. Sie scherzte, dass sie Fitz aber bereits "nackig" kenne und die anderen männlichen Darsteller als sehr hübsch empfinde, was die lockere Atmosphäre am Set widerspiegelt.

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Die anhaltende Nachfrage nach einer Fortsetzung von "Doctor's Diary" zeigt, wie stark die Kultserie bis heute verankert ist. Die Frage, ob man 20 Jahre später gerne noch "Flo" genannt wird oder lieber den vollen Namen Florian trägt, bleibt für Fitz eine kleine Herausforderung. Er gibt zu, dass ihm der Spitzname Flo und auch sein Vorname Florian mittlerweile seltsam vorkommen und er sich eher als Herrn Fitz identifiziert. Dennoch bleibt die emotionale Verbindung zur Vergangenheit und die Freude am gemeinsamen Schaffen erhalten.