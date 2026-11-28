Prinzessin Dianas Vermächtnis steht vor dem Aus: Eine Charity muss nach 27 Jahren Insolvenz anmelden. Prinz William zeigt sich tief betroffen – verhindern konnte er das Ende nicht.

Prinzessin Dianas Vermächtnis steht vor dem Aus: Eine Charity muss nach 27 Jahren Insolvenz anmelden. Prinz William zeigt sich tief betroffen – verhindern konnte er das Ende nicht.

Nicht nur bei Prinz William dürfte das Entsetzen groß sein. Die britische Wohltätigkeitsorganisation „The Diana Award“ steht vor dem Aus. Nach 27 Jahren muss die Charity, die im Gedenken an die 1997 verstorbeneDie Organisation gab jetzt auf ihrer Webseite bekannt, dass sie sich in die sogenannte Administration begeben hat. Bei diesem Verfahren übernimmt im Vereinigten Königreich ein externer Verwalter die Kontrolle über eine finanziell angeschlagene Organisation - vergleichbar mit einem Insolvenzverfahren in Deutschland.

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Seit ihrer Gründung hatte die Charity nach eigenen Angaben mehr als 50.000 junge Menschen für ihr Engagement ausgezeichnet und Tausende weitere durch verschiedene Programme unterstützt. Der älteste Sohn von Prinzessin Diana äußerte sich bestürzt über das Ende der Charity.