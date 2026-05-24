Diane Messner, the third wife of an extremist mountaineer, Reinhold Messner (81), speaks about the controversies surrounding her husband and family in a public statement. Diane claims that she did not cause any divorce within her husband's family.

Im Familienstreit um Extrembergsteiger Reinhold Messner (81) meldet sich jetzt erstmals seine dritte Ehefrau Diane Messner (46) öffentlich und zieht eine klare Grenze. Anlässlich des Ö3-Podcasts "Frühstück bei mir", sprach Reinhold Messner über die schwierige familiäre Situation.

Dabei erhob der Bergsteiger schwere Vorwürfe gegen seine Kinder und erklärte, er fühle sich von ihnen "entsorgt". Seine Darstellung seines Lebensstandes wurde jedoch bereits damals durch Sohn Simon (heute 36) deutlich widersprochen. Inzwischen richtet sich die öffentliche Aufmerksamkeit nicht mehr nur auf Reinhold Messner, sondern zunehmend auch auf seine Ehefrau Diane Messner, die er 2021 heiratete. Schon 2024 war der Erbstreit zwischen dem Abenteurer und seinen Kindern eskaliert.

In einem emotionalen Statement auf Instagram wehrt sich die gebürtige Luxemburgerin nun gegen Vorwürfe, sie habe die Familie auseinandergebracht.

"Seit ein paar Tagen geht es in Berichten über Reinholds Kinder auch vermehrt um mich. Und nun ist es an der Zeit, eine Grenze zu ziehen", schreibt Diane Messner. Besonders stört sie dabei das Bild der "jungen Frau, die Familien zerstört" auf.

"Das mache ich nicht nur aus feministischer Sicht, sondern auch als rein menschliche Reaktion auf das gängige Narrativ", erklärt sie weiter. Die Autorin macht deutlich, dass sie die öffentliche Darstellung ihrer Rolle nicht länger akzeptieren wolle. Mittlerweile betreut sie auch die geschäftlichen Angelegenheiten ihres Mannes.

"Dass er nach der Trennung – die nicht von ihm ausging – noch einmal ein neues Lebensglück gefunden hat, mag nicht allen gefallen. Das kann man respektieren. Nicht aber die Darstellung, dass durch mich der Kontakt zu Familie, Freunden und Weggefährten abgebrochen sind.

". Mit diesem Statement will sie auch anderen Frauen Mut machen: "Es ist miße wichtig, Frauen zu ermutigen, sich nicht jede Anfeindung gefallen zu lassen.

". Zum Abschluss richtet Diane Messner noch eine klare Botschaft an die Kritiker ihrer Beziehung: "Auch wenn es manchen nicht gefallen wird, die Seilschaft zwischen Reinhold und mir wird mit jedem Tag und jedem Gegenwind stärker.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Diane Messner Reinhold Messner Controversies Public Statement Divorce

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Reinhold Messners 35 Jahre jüngerer Ehefrau Diane platzt der Kragen: 'Frau, die Familien zerstört'Inmitten des aufgekochten Streits mit seinen Kindern, meldet sich die dritte Ehefrau von Reinhold Messner zu Wort. Diane Messner wehrt sich gegen das Narrativ der 'jungen Frau, die Familien zerstört'.

Read more »

The Handmaid's Tale: Dystopian Series Takes Over Netflix ChartsThe Handmaid's Tale, a critically acclaimed dystopian series, has made its mark on Netflix, reaching the top of the streaming service's charts. The show, originally produced for Hulu, explores a near-future world where environmental collapse and infertility have led to the rise of a totalitarian state, Gilead, governed by a patriarchal, fundamentalist Christian regime. The series follows June Osborne, a woman trying to survive in a society that suppresses individuality.

Read more »

Reinhold Messners Ehefrau wehrt sich im Familien-Streit: „Erzählung könnte falscher nicht sein”Im öffentlichen Familienstreit rund um Reinhold Messner meldet sich nun erstmals auch seine Ehefrau Diane zu Wort. Auf Instagram reagiert sie deutlich auf Kritik.

Read more »

„Junge Frau, die Familien zerstört?“: Reinhold Messners Frau wehrt sich gegen VorwürfeNachdem der Streit in der Familie von Reinhold Messner erneut Schlagzeilen gemacht hat, äußert sich jetzt auch Ehefrau Diane Messner öffentlich. Auf Instagram reagiert sie deutlich auf Kritik.

Read more »