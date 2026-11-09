Dianna Russini kehrt als Moderatorin zur NFL zurück

NFL-Expertin Dianna Russini startet im November ihre eigene Show "The Russini Report" und kehrt zum Podcast "Nobody's Safe" zurück. Hintergründe zum Comeback.

Die NFL -Journalistin Dianna Russini hat ihr Comeback in der Medienwelt der National Football League offiziell bekanntgegeben. Die 43-jährige Expertin, die im vergangenen Frühjahr weltweit für Schlagzeilen sorgte, wird am 11. November ihre eigene Streaming-Show mit dem Titel " The Russini Report" starten. Parallel dazu kehrt sie als feste Größe in den Podcast "Nobody's Safe" des Sportradio-Moderators Jon Weiner zurück.

Neue Show startet am elften November

Dianna Russini kündigt "The Russini Report" als eine neue Plattform an, die erstmals am 11. November ausgestrahlt wird. Neben der audiovisuellen Präsentation plant sie zudem eine begleitende Kolumne, um ihre journalistische Stimme wieder direkt zum Leser und Hörer zu tragen. Sie gibt an, dass sie durch diese Projekte häufiger ihre eigene Meinung zu Geschehnissen im American Football äußern kann, was ihr in ihrer früheren Position bei "The Athletic" oft eingeschränkt war. Die erste Folge wird prominente Gäste begrüßen, darunter den zweimaligen Super-Bowl-Champion und Hall-of-Famer Bill Parcells sowie den erfahrenen Sportradio-Moderator Damon Amendolara.

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Loyalität der NFL half beim Wiederaufbau

Russini beschreibt die vergangenen sechs Monate als extrem schwierig und betont, dass sie von der Loyalität der NFL-Community stark profitieren konnte. Sie erhielt zahlreiche Botschaften von Teambesitzern, Agenten, General Managern, Head Coaches und aktiven Spielern, die ihr Unterstützung zusprachen. Besonders die Haltung der Spieler beeindruckte sie zutiefst. Einige Quarterbacks und andere Athleten kontaktierten sie täglich, um sicherzustellen, dass es ihr gut ging und um sie zur Rückkehr in den Berufsalltag zu animieren. Ein Quarterback schrieb ihr sogar um 5 Uhr morgens eine Nachricht, während er auf dem Weg zur Arbeit war, und erinnerte sie daran, in schwierigen Phasen mental stark zu bleiben. Diese Bestätigung hat Russini die Angst vor der Rücknahme genommen, da sie weiß, dass die Personen, über die sie berichtet, sie mit offenen Armen empfangen werden.

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Medienumtrieb nach Skandal um Mike Vrabel

Die Krise begann im Frühjahr, als vertrauliche Bilder zwischen Dianna Russini und Mike Vrabel, dem Head Coach der Tennessee Titans, öffentlich wurden. Die Reporterin verließ daraufhin ihren Posten bei "The Athletic". Im Interview mit dem US-Magazin "People" beschreibt sie diese Zeit als Albtraum und sagt, die vergangenen Monate könnten am besten als herzzerreißend charakterisiert werden. Zwar bestritten sowohl Russini als auch Vrabel nach der Veröffentlichung, dass zwischen ihnen mehr als eine professionelle Beziehung bestand, doch der interne Bericht von "The Athletic" aus dem September kam zu dem Schluss, dass das Verhalten einen klaren Verstoß gegen die Standards des Unternehmens darstellte. Russini klagte darüber, dass Lügen außer Kontrolle gerieten, was ihr dazu zwang, ihre Social-Media-Accounts auf der Plattform X mit ihrer Familie zu löschen, um sich vor der negativen Belastung zu schützen. Sie betonte, dass die negativen Schlagzeilen jahrelange berufliche Erfolge überschatten könnten.

Support durch Jon Weiner und Familie

Eine entscheidende Stütze in dieser schweren Phase war Jon Weiner, der unter dem Pseudonym "Stugotz" bekannt ist. Weiner distanzierte sich früh von der Hetze gegen seine Kollegin und stand loyal an ihrer Seite. Russini würdigt Weiners Mut in einer Zeit, in der es für viele leicht gewesen wäre, sie anzugreifen. Weiner versprach ihr, ihr wieder zu helfen, zu lachen, und bot ihr eine Plattform, um diese Freude zurückzugewinnen. Zudem nannte sie ihren Ehemann Kevin Goldschmidt, der als Führungskraft bei der Restaurantkette "Shake Shack" arbeitet, als konstante Unterstützung. Durch die Erfahrung habe sie gelernt, dass ihre Familie immer an erster Stelle stehen muss und sie berufliche Entscheidungen nicht vor familialen Bindungen stellen darf.