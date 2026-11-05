Dianna Russini kehrt zur NFL zurück: Neue digitale Show nach Skandal mit Mike Vrabel

NFL-Insiderin Dianna Russini startet nächste Woche mit einer eigenen digitalen Show. Der Schritt erfolgt nach ihrem Rücktritt wegen der Affäre mit Headcoach Mike Vrabel.

Die langjährige NFL -Insiderin Dianna Russini hat laut Berichten die Vorbereitungen für ihre berufliche Rückkehr in die Welt des Sports getroffen. Die 43-jährige Journalistin, die im vergangenen Jahr durch eine Affäre mit Headcoach Mike Vrabel und ihren darauffolgenden Rücktritt Schlagzeilen machte, plant, noch in dieser Woche ihre Arbeit in der Liga wieder aufzunehmen. Dieser Schritt markiert ein deutliches Zeichen dafür, dass sie trotz des öffentlichen Skandals und des Endes ihrer langjährigen Partnerschaft mit " The Athletic" weiterhin von der Branche akzeptiert und geschätzt wird.

Neues Projekt startet nächste Woche in der NFL

Dianna Russini wird dem Medienportal NBC zufolge damit begonnen haben, in der Liga zu verbreiten, dass sie nächste Woche wieder anfängt zu arbeiten. Einem nicht namentlich genannten Insider zufolge wird sie ihre eigene Show erhalten, was für sie eine sehr aufregende Entwicklung darstellt. Der genaue Arbeitgeber ist bisher nicht öffentlich bestätigt worden, doch der Insider präzisierte, dass es sich um eine digitale Plattform handeln wird. Der Start ist bereits für die kommende Woche geplant, und die Vorarbeiten daran wurden über einen längeren Zeitraum hinweg getätigt. Russini kann es laut Angaben ihrer Umgebung nicht erwarten, wieder das zu tun, was sie liebt, und zeigt sich hochmotiviert für das neue Kapitel.

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Unterstützung aus der Branche und Vergangenheit des Skandals

Die Rückkehr von Dianna Russini stößt auf breite Unterstützung innerhalb der NFL und der Medienbranche. Ein Insider erklärte, dass jeder in ihrer Branche und in der Liga sie unterstützt und sie vermisst hat. Dies steht im Kontrast zu den Ereignissen, die ihren Austritt aus dem renommierten Sportportal der New York Times auslösten. Anfang April waren Fotos aufgetaucht, die Russini und den 51-jährigen Headcoach der New England Patriots, Mike Vrabel, innig vereint in einem Luxus-Resort in Sedona im US-Bundesstaat Arizona zeigten. Das Besondere an dieser Enthüllung war, dass beide verheiratet sind und jeweils zwei Kinder haben. Monate lang sorgte diese verbotene Beziehung für erheblichen Wirbel und mediale Aufmerksamkeit.

Interne Untersuchungen und Ergebnisse der Disziplin

Ihr ehemaliger Arbeitgeber, The Athletic, hatte seine internen Untersuchungen im September offiziell beendet. Das Ergebnis dieser Prüfung war eindeutig: Dianna Russini hatte gegen die internen Standards des Unternehmens verstoßen. Dennoch stellte The Athletic klar, dass es keinen klaren Zusammenhang gab, der den Schluss nahegelegt hätte, dass Russini ihre Plattform genutzt hat, um Vrabel oder sein Team während ihrer Beschäftigungszeit dabei zu helfen, sportlich voranzukommen. Redaktionsleiter Mike Semel betonte jedoch, dass es Beispiele dafür gab, in denen Russini in einer Weise überschwänglich über Vrabel geschrieben hat, die im Nachhinein als peinlich oder sogar unangenehm empfunden wird. Diese Nuancen in der Darstellung trugen zur Entscheidung bei, den Vertrag nicht fortzuführen.

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Therapie und frühere Jobangebote aus der Konkurrenz

Nach der öffentlichen Bekanntgabe des Skandals begab sich Mike Vrabel in Therapie, um mit den Folgen der Situation umzugehen. Dianna Russini kündigte ihre Stelle am 14. April aus eigenem Antrieb, nachdem sie von ihrem Arbeitgeber vorsorglich aus dem Verkehr gezogen worden war. In der Zwischenzeit gab es bereits Spekulationen über ihre berufliche Zukunft. Im Mai hatte der Radiomann Jon Stugotz Weiner von Fox Sports Dianna Russini öffentlich ein Jobangebot gemacht. Ob dieses spezifische Angebot mit ihrer geplanten Rückkehr auf einer digitalen Plattform in Verbindung steht, ist derzeit unklar. Der Erfolg ihrer neuen Show wird nun daran gemessen werden, wie sie ihre journalistische Expertise mit der neuen Plattform verbindet.

Auswirkungen auf die Wahrnehmung und weitere Schritte

Die Rückkehr von Dianna Russini zeigt, dass die NFL-Gemeinschaft bereit ist, ihre Insider-Expertise wieder in Anspruch zu nehmen, trotz der persönlichen Verfehlungen. Die Tatsache, dass sie eine eigene Show bekommt, deutet darauf hin, dass ihre Kenntnisse über die Liga als unverzichtbar gelten. Die digitale Plattform, auf der sie aktiv sein wird, muss noch nicht näher spezifiziert werden, aber der Fokus liegt auf der Aktualität und der direkten Kommunikation mit dem Publikum. Die NFL-Saison läuft weiter, und Fans können die Spiele ab 19 Uhr live und kostenlos bei RTL verfolgen. Die deutsche Konferenz wird bei Sky Sports ausgestrahlt, und alle Spiele mit original US-Kommentar sind im NFL Game Pass auf DAZN verfügbar. Dianna Russinis neues Projekt wird daher in einem Umfeld stattfinden, das durch intensive Berichterstattung und hohe Fan-Interesse geprägt ist.