Natascha Ochsenknecht schäkert offensiv mit Steffen Henssler. Mit ihrer direkten Ansage macht sie den Koch kurz sprachlos.

über ihr Dating-Leben. Sie treffe sich zwar durchaus mit Männern, doch die würden sie oft schnell langweilen, erzählt sie.will es daraufhin genauer wissen und fordert sie auf, klarer zu sagen, wen sie denn eigentlich wolle.

Damit verschlägt sie dem sonst so schlagfertigen Fernsehkoch für einen Moment tatsächlich die Sprache. Wer die Szene nicht verpassen möchte, kann am Sonntag ab 20:15 Uhr bei Vox einschalten. Bei RTL+ kann man die Folge schon jetzt streamen. Schlagfertig entgegnet sie: "Ich bin Problemfälle ja gewohnt.

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" Abseits der Flirtereien läuft in der Küche allerdings nicht alles nach Plan. Bei ihrem Dessert "Tiramisu im Schokomantel" passiert mit der Vorspeise und Graciela Cucchiara mit dem Hauptgang gegen den Gastgeber an. Ob die Gerichte überzeugen, entscheidet die Jury ausganz offen über ihre Erfahrungen bei der Partnersuche. An Verabredungen mangelt es ihr demnach nicht.