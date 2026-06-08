Dick Advocaat: Mit 78 Jahren zur WM mit Curaçao

Der erfahrene Trainer Dick Advocaat führt Curaçao zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Der Weg dahin war alles andere als einfach, doch der Teamspirit und der Ehrgeiz des Teams haben sie zur Qualifikation geführt. Advocaat spricht über das Wunder, seine Zeit in Gladbach und eine Weihnachtskarte, die alles sagt.

Mit 78 Jahren hat Trainer-Legende Dick Advocaat eine einzigartige Mission vor sich: die Weltmeisterschaft mit dem Fußball -Underdog Curaçao . Der Weg dorthin war alles andere als einfach, doch der Teamspirit und der Ehrgeiz des Teams haben sie zur Qualifikation geführt.

Advocaat ist sich bewusst, dass Curaçao in der WM keine Favoritenrolle einnimmt, doch er vertraut auf seine Spieler und will es jedem Gegner so schwer wie möglich machen. Die explosive Auslosung gegen Deutschland im ersten Spiel sieht er als fantastische Gelegenheit, um direkt zu zeigen, wo das Team steht. Advocaat hat eine besondere Verbindung zur Bundesliga, insbesondere zu Borussia Mönchengladbach, wo er einst coachte.

Trotz einer kurzen Episode hegt er keinen Groll und bekommt sogar noch heute eine Weihnachtskarte von der Borussia. Er beobachtet die deutsche Nationalmannschaft genau und hat großen Respekt vor Manuel Neuer und der deutschen Auswahl. Die persönlich fordernde Phase, in der er das entscheidende Qualifikationsspiel gegen Jamaika verpasste, hat ihn nicht davon abgehalten, mit Curaçao zur WM zu gehen. Advocaat will mit dem Fußball-Zwerg Curaçao überraschen und rechnet mit extremen Verhältnissen in den USA.

Er zählt Spanien, Frankreich, Deutschland und die Niederlande als seine Favoriten auf den WM-Titel





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