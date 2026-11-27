Mit 'Comin' Home for Christmas' veröffentlicht Dick Brave sein erstes Weihnachtsalbum. Im Interview erzählt Sasha, warum ihn ein Song besonders ehrt und wie er bei sommerlichen Temperaturen in Festtagsstimmung kam.

Mit "Comin' Home for Christmas" veröffentlicht Dick Brave sein erstes Weihnachtsalbum. Im Interview erzählt Sasha, warum ihn ein Song besonders ehrt und wie er bei sommerlichen Temperaturen in Festtagsstimmung kam.

Für Sasha und sein Alter Ego Dick Brave war 2026 ein Jahr ohne viel Leerlauf. Auf eine ausverkaufte Clubtour im Frühjahr folgten mehr als 30 Open-Air-Shows im Sommer, am 27. November erscheint nun mit "Comin' Home for Christmas" das erste Weihnachtsalbum des Rock'n'Roll-Entertainers. 16 Songs hat er dafür im Rockabilly-Stil eingespielt, darunter Klassiker wie "Last Christmas" und "Silent Night" sowie eigene Stücke wie "Rocking under the Mistletoe".

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"Wenn Dick Brave Weihnachten macht, dann natürlich nicht leise im Hintergrund", betont er im Interview mit spot on news. Für eine echte Premiere sorgt Rolf Zuckowskis "In der Weihnachtsbäckerei", das erstmals offiziell ins Englische übertragen wurde. Im Gespräch verrät Dick Brave, was er sich vom Liedermacher als Reaktion erhofft, wie er mitten im Sommer in Weihnachtsstimmung kam und warum er im September seiner Stimme eine Auszeit gönnen musste. Mit "Comin' Home for Christmas" veröffentlichen Sie Ihr erstes Weihnachtsalbum.