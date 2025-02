Didacta-Kontroverse: AfDs Teilnahme löst heftige Proteste aus

Die Bildungsmesse Didacta in Stuttgart steht in diesem Jahr vor einer schweren Herausforderung: Die Teilnahme der AfD löst heftige Kontroversen aus. Viele sehen die Zulassung der Partei als zynisch und provokant, da sie von Teilen der Gesellschaft als rechtsextrem eingestuft wird. Marina Weisband, eine bekannte Demokratie-Aktivistin und Ausgezeichnete der Didacta, hat die Auszeichnung abgelehnt und kritisiert die Normalisierung von Demokratiefeinden. Auch andere Aussteller protestieren gegen die AfD-Teilnahme.

Die Didacta , eine der bedeutendsten Bildung smesse Deutschlands, steht in diesem Jahr vor einer schweren Herausforderung: Die Teilnahme der AfD, einer Partei, die von Teilen der Gesellschaft als rechtsextrem eingestuft wird, löst heftige Kontroverse n aus. Die AfD präsentiert sich auf der Messe unter dem Motto „ Demokratie braucht Bildung – Bildung braucht Demokratie “, was von vielen als zynisch und provokant empfunden wird.

Seit dem ersten Messetag am Dienstag gibt es täglich lautstarke Proteste vor dem Stand der AfD.Marina Weisband, eine bekannte Demokratie-Aktivistin und die Auszeichnung als „Bildungsbotschafterin“ der Didacta, hat die Auszeichnung mit der Begründung abgelehnt, dass sie sich nun wie ein Deckmantel der Normalität für einen ungeheuerlichen Vorgang anfühle. In ihrer Rede vor dem Publikum kritisierte sie die Normalisierung von Demokratiefeinden und rief zum Widerstand gegen den Rechtsanstieg auf. Weisband erhielt für ihre Worte stehende Ovationen vom Publikum. Auch Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) hatte sich bei der Eröffnung der Messe kritisch gegenüber der AfD-Teilnahme geäußert und zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit ihren Positionen aufgerufen. Die Didacta-Veranstalter hatten zuvor vor allem juristische Argumente für die Zulassung der AfD angeführt. Sie betonten die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit Demokratiebildung, die durch die Teilnahme der AfD als Aussteller umso deutlicher werde. Einige Aussteller entschieden sich aus Protest gegen die AfD-Teilnahme, ihre Stände zu boykottieren. Auch Robert Reuther, Geschäftsführer des Dresdner Bildungs-Start-ups „45minuten“, erklärte, dass sein Unternehmen in Stuttgart nicht dabei sein werde. Der Verband der Freien Waldorfschulen kritisiert die Didacta-Verantwortlichen scharf für die Zulassung der AfD und sieht die Teilnahme als „ad absurdum geführt“. Die Didacta-Verantwortlichen haben daraufhin angekündigt, dass ab der nächsten Messe, die im Frühjahr 2026 in Köln stattfinden wird, politische Parteien grundsätzlich nicht mehr als Aussteller zugelassen werden sollen.





derspiegel / 🏆 17. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Didacta Afd Demokratie Bildung Protest Kontroverse

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »

Deutschlands Wahlkampf zieht großes Interesse in den USA an sichDie AfD erhält in amerikanischen Medien viel Aufmerksamkeit, mit dem Wall Street Journal, CNN und Bloomberg, die sich auf die Partei und ihre Wähler konzentrieren. Es wird diskutiert, ob die AfD als Neonazi-Partei bezeichnet werden kann und ein Artikel analysiert die Stimmen der AfD-Wähler. Es wird auch hervorgehoben, dass Frauen einen starken Einfluss auf die AfD haben und von den Ängsten der Frauen profitieren. Das Wall Street Journal und Yahoo News berichten über die Umfragen und die mögliche Zukunft der AfD bei der nächsten Wahl.

Weiterlesen »

Merz, die AfD und die ÖVP: Die Gefahr der Normalisierung extremer RechteFriedrich Merz' Unterstützung der AfD im Bundestag hat eine ähnliche Dynamik wie die österreichische ÖVP entfacht, die sich an rechtspopulistische Parteien gebunden hat. Die Folgen dieser Annäherung an die Extremen sind für beide Parteien besorgniserregend.

Weiterlesen »

Historikerin über Genderwahn der AfD: „Die AfD ist sexbesessen“Die Historikerin Daniela Rüther spricht über den Kampf der AfD gegen ihr Feindbild Gender. Es geht um Babywindeln und NS-Bevölkerungspolitik.

Weiterlesen »

AfD Scheitert mit Zweiter Verfassungsklage gegen Bayerische HochschulreformDie AfD hat mit ihrer zweiten Verfassungsklage gegen die geplante Hochschulreform in Bayern vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof gescheitert. Das Gericht sah die Klage als unzulässig an, da die AfD die notwendigen verfassungsrechtlichen Bedenken nicht hinreichend dargelegt habe. Die AfD hatte argumentiert, dass die neue Rechtsvorschrift zu einem Verstoß gegen das Grundrecht führe, da die Hochschulen nicht mehr durch den Obersten Rechnungshof kontrolliert würden. Das Gericht wies diese Argumentation zurück und stellte fest, dass der Oberste Rechnungshof auch weiterhin die Hochschulen kontrollieren könne.

Weiterlesen »

RTL/ntv-Trendbarometer: Umfrage-Schock für Friedrich Merz und die CDU!Die Zustimmung für die Union rauscht nach dem Aschaffenburg-Angriff ab, die AfD legt zu.

Weiterlesen »