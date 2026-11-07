Didi Hamann kritisiert Bayerns Torwart-Strategie nach Neuer-Verletzung

Nach Manuël Neuers Auswechslung fordert Didi Hamann von den FC Bayern München eine klare Entscheidung für Jonas Urbig. Kritik an der Wechselpraxis. Kategorie: Sports

Der deutsche Fußball-Experte Didi Hamann übt scharfe Kritik an der laufenden Torwart-Politik des FC Bayern München. Kurz nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Manuel Neuer während des Spiels gegen Mainz, das die Bayern mit 2:1 gewannen, forderte Hamann eine sofortige Klärung der Situation. Für den 53-Jährigen schaffen die ständigen Wechsel im Tor keine Stabilität für die Abwehr.

Hamann fordert festen Torwart bis Weihnachten

Didi Hamann äußerte sich bei Sky mit klaren Worten zur aktuellen Lage und betonte, dass der Verein eine entscheidende Initiative ergreifen muss. Er vertritt die Ansicht, dass die häufigen Wechsel den Spielern und insbesondere der defensiven Linie keine Sicherheit vermitteln. Hamann schlägt vor, Jonas Urbig den Vorrang zu geben, um die Entwicklung des 23-Jährigen zu testen. Ein fester Zeitraum bis Weihnachten würde zeigen, ob Urbig die Leistungen konstant halten kann.

Also read Didi Hamann kritisiert Harry Kane Vertrag Risiko München

Details zur Verletzung von Manuel Neuer

Die unmittelbare Auslöser der aktuellen Debatte war die Situation vor der Halbzeit der Partie in Mainz. Manuel Neuer wurde als vermeintlicher Ausgleichstreffer der Mainzer angewinkelt ausgewechselt, nachdem dieser aufgrund von Abseits nicht gegeben wurde. Auf dem Feld zog sich der 40-jährige Kapitän den Stutzen von seinem rechten Fuß, was auf offensichtliche Probleme hinwies. Die medizinischen Untersuchungen bestätigten, dass es sich um eine Wiederholung der bekannten Beschwerden handelt.

Positionen des Sportvorstands und des Spielers

Bayerns Sportvorstand Max Eberl bestätigte die Diagnose des Torwarts postwendend nach dem Spiel. Er erklärte, dass es sich um dieselbe Sehnenreizung im Fuß handelt, die Neuer in der Vergangenheit bereits belastet hat. Neuers eigenen Worten zufolge waren die Schmerzen der Hauptgrund für seine Beeinträchtigung. Der Keeper berichtete, dass er täglich Schmerzen beim Gehen hatte, sogar noch am Morgen nach dem Aufstehen, was seine Funktionsfähigkeit erheblich einschränkte.

Advertisement

Rückkehr und aktuelle Formkurve

Die chronischen Beschwerden zwangen Manuel Neuer bereits in der Vergangenheit dazu, wichtige Partien zu verpassen. Er fiel die Spiele gegen Freiburg, Magdeburg und den BVB aus. Die Partie in Madrid im Champions League Kontext diente als seine letzte Bestätigung vor der aktuellen Episode. Nach dem Sieg in der spanischen Hauptstadt war er wieder zwischen den Pfosten gestanden. Die erneute Verletzung unterbricht nun diese stabile Phase und lässt die Unsicherheit im Kader wieder aufleben.

Konsequenzen für die Saison und Marschroute

Die Situation stellt das Management vor die Notwendigkeit, langfristige Pläne anzupassen. Hamann warnt davor, einen Rhythmus beizubehalten, bei dem der Torwart alle zwei bis drei Wochen wechselt. Solche Interventionen gelten als kontraproduktiv für den Mannschaftserfolg. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um festzustellen, ob eine Umstellung auf Jonas Urbig die gewünschte Konstanz bringt oder ob Manuel Neuer bald einsatzfähig ist. Die Fans und Experten beobachten nun gespannt, wie der Verein diese strategische Zäsur handhabt.