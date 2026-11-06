Didi Hamann kritisiert Harry Kane Vertrag Risiko München

TV-Experte Didi Hamann hält die Vertragsverlängerung von Harry Kane bis 2029 für riskant. FC Bayern Sportdirektor Christoph Freund widerspricht scharf und bestätigt die Stärke des Stürmers.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler und aktuelle TV-Experte Didi Hamann hat die jüngste Vertragsverlängerung des englischen Superstürmers Harry Kane beim FC Bayern München öffentlich angezweifelt. Hamann äußerte in der Sky-Sendung Triple der Schüttfix Fußballtalk seine Sorgen, dass ein Vertrag bis zum Jahr 2029 ein finanzielles Risiko darstelle, da Kane dann bereits 36 Jahre alt sein wird. Der 53-Jährige warf dem 33-jährigen Torjäger vor, in den letzten internationalen Turnieren nicht die gewohnte Klasse gezeigt zu haben, was seine langfristige Bewertung erschwere. Diese kritische Einschätzung stieß bei den Verantwortlichen des Rekordmeisters aus München auf scharfe Ablehnung und wurde als realitätsfern zurückgewiesen.

Alter und Performance als Hauptrisiko

Didi Hamann argumentiert, dass die Altersspanne bis zum Vertragsende von 33 auf 36 Jahre eine erhebliche Unsicherheit beim Spielerwert birgt. Er bezweifelt, dass Harry Kane in den kommenden Jahren weiterhin Tore in der gleichen Häufigkeit erzielen wird wie in den ersten drei Jahren seiner Bundesliga-Zeit. In dieser Phase erzielte der Angreifer beeindruckende 156 Tore in 161 Pflichtspielen für den Verein aus München. Hamann führt als Gegenargument die Leistungen bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren sowie der Weltmeisterschaft an, bei der England nicht erfolgreich war. Bei diesen Turnierspielen habe Kane in den entscheidenden knockout-Spielen deutliche Probleme gehabt, seine normale Form abzurufen.

Also read „Lieber heute weg als morgen“: Didi Hamann rechnet knallhart mit Leroy Sané ab

Bayern widerspricht: Alle Erwartungen übertroffen

Der FC Bayern München hat die Kritik von Didi Hamann entschieden zurückgewiesen und bettet die Entscheidung in einen größeren strategischen Kontext ein. Sportdirektor Christoph Freund entkräftete die Aussagen von Hamann auf einer Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel am Samstag beim FSV Mainz 05. Freund erklärte, dass Harry Kane seit seiner Verpflichtung alle Spekulationen über seine Leistungsfähigkeit und seinen Wert widerlegt hat. Die Erwartungen, die an den Weltstar gestellt wurden, seien von ihm übertroffen worden, was von den wenigsten Analysten vorhergesehen wurde.

Christoph Freund betonte die absolute Überzeugung des Vereinsmanagements, dass Kane auch in den kommenden Jahren ein extrem hohes Leistungsniveau halten wird. Der Sportdirektor fügte hinzu, dass die Verlängerung genau dann nicht stattgefunden hätte, wenn Zweifel an dieser Entwicklung bestünden. Die Entscheidung für einen langfristigen Vertrag sei das Ergebnis einer gründlichen internen Analyse und nicht das Ergebnis von Spekulationen externer Medien oder Experte wie Didi Hamann.

Advertisement

Marktmechanismen und Verkaufssperre

Didi Hamann vertrat zudem die These, dass es im Sommer kaum ernsthaftes Interesse aus England gegeben habe. Er ging davon aus, dass Tottenham Hotspur, der vorherige Arbeitgeber des Stürmers, bei einem Verkaufssignal sofort zugegriffen hätte, wenn die Bayern einen Preis von 20 oder 30 Millionen Euro gefordert hätten. Hamann schlussfolgerte, dass Bayern München einen Ablösesumme von 100 Millionen Euro, die im Jahr 2023 an Tottenham gezahlt wurden, nicht weniger als die Hälfte oder drei Viertel hätten zurückverlangen wollen. Ein solcher Preis sei am Markt nicht durchsetzbar gewesen, weshalb die Vertragsverlängerung die einzige realistische Option gewesen sei.

Diese Markteinschätzung wird durch die offizielle Position der Führungsebene des FC Bayern widerlegt. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen feierte die Vertragsverlängerung bereits am Donnerstag als großen Erfolg für den Klub. Dreesen betonte, dass der FC Bayern München durch die Bindung des weltbestürmers signalisiert, sportlich und wirtschaftlich zu den attraktivsten Adressen im internationalen Fußball zu gehören. Die Entscheidung zeige, dass der Verein auch zukünftig in der Lage ist, große Spieler Europas an sich zu binden.

Ökonomische Stärke und Sportlicher Erfolg

Jan-Christian Dreesen hob die wirtschaftliche Bedeutung der Vereinbarung hervor, insbesondere im Zusammenhang mit dem Gewinn des Ballon d'Or durch Harry Kane. Der Vorstandschef erklärte, dass die Bedeutung dieses Vertrags für den Klub, die Fans und die gesamte Bundesliga nicht hoch genug eingeschätzt werden könne. Um in der europäischen Spitze mitspielen zu können, sei es notwendig, wirtschaftlich stark zu sein und sich nach der Decke zu strecken. Der weltbeste Spieler erhalte bei Bayern einen Top-Vertrag, was die Attraktivität des Standorts untermauere.

Die Kontrastierung zwischen der Kritik von Didi Hamann und der defensiven Haltung von Sportdirektor Christoph Freund und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zeigt die unterschiedlichen Perspektiven auf die Zukunft des Stars. Während Hamann das Alter und vergangene Turnieranfänge als Warnsignale deutet, sieht das Management im Ballon d'Or und der konstanten Torquote Beweise für die zukünftige Dominanz. Die Vertragsbindung bis 2029 soll sicherstellen, dass München von der Offensive des Engländers profitiert, solange seine Leistungsfähigkeit anhält.