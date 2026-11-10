Didi Hamann kritisiert Karl-Heinz Roeneß und verteidigt Jamal Musiala

Ex-Nationalspieler Didi Hamann widerspricht FC Bayern Vorstand Roeneß zur Gehaltsfrage von Jamal Musiala. Er hält Forderungen nach Verzicht für rechtlich und ethisch falsch.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler und Bundesliga-Experte Didi Hamann hat sich scharf von den jüngsten Äußerungen des FC Bayern Vorstands Karl-Heinz Roeneß über das Gehalt von Stammspieler Jamal Musiala distanziert. Während Roeneß die Situation seit dem Wochenende öffentlich kontrovers diskutiert, sieht Hamann eine klare rechtliche und moralische Grenze überschritten, die vom Spielerverein nicht einfach ignoriert werden darf.

Kritik an Roeneß Gehaltsforderung

Didi Hamann hält die Erwartungshaltung von Roeneß für absolut falsch und hat dies bei der Sport-Quiz-Benefizgala auf Einladung von "Right to play" im Münchner Hotel Marriott City West deutlich gemacht. Als Ex-Nationalspieler vertritt er die eindeutige Position, dass ein Athlet nicht verpflichtet werden kann, auf seinen vereinbarten Lohn zu verzichten, solange er nicht voll arbeitsfähig ist. Er argumentiert, dass der Vertrag das höchste rechtliche Dokument darstellt und man als Spieler nicht in die Umstände der Erkrankung hineingesteckt wird, die außerhalb seiner Kontrolle liegen.

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Der 53-jährige Experte betonte, dass er einen solchen Gehaltsverzicht selbst niemals vollziehen würde, da der Vertrag rechtliche Verbindlichkeit besitzt. Er verwies zudem auf die Aussage von Roeneß, dass der Verein für diesen speziellen Fall nicht versichert sei. Hamann认为, es sei unzulässig, auf den guten Willen des Spielers oder dessen Interessenvertretung zu hoffen, wenn eine Erkrankung auftritt, die nicht direkt dem Spieler angelastet werden kann. Er stufte diese Erwartungshaltung als überzogen und rechtlich problematisch ein.

Hintergrund zur Krankheit und Vertrag

Karl-Heinz Roeneß hatte im Rahmen des Sonntags-Stammtisch des Bayerischen Rundfunks (BR) dargelegt, dass Musiala an einer neurologischen Dysfunktion leidet, die nicht ohne Weiteres heilbar, aber durch Medikamente beherrschbar ist. Roeneß stellte die Frage, ob der Verein den Vertrag infrage stellen sollte, da die aktuelle Leistungsfähigkeit nicht mehr der im Vertrag festgeschriebenen Höhe entspreche. Hamann entkräftet dieses Argument mit dem Hinweis darauf, dass der Vertrag vom Verein initiiert wurde, um den Spieler an den Klub zu binden. Er betonte, dass man sich damals entschieden habe, ein astronomisches Gehalt zu zahlen, und beide Parteien die Unterschrift geleistet haben.

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Die aktuelle Debatte um das Gehalt von Jamal Musiala ist daher für Didi Hamann in hohem Maße müßig, da die finanziellen Rahmenbedingungen von beiden Seiten verbindlich abgewickelt wurden. Musiala verfügt über den größten Vertrag in der Geschichte des Rekordmeisters aus München. Mit seiner Vertragsverlängerung im Februar 2025 bis zum Jahr 2030 wurde er mit einem Jahresgehalt von über 25 Millionen Euro zum Topverdiener des Klubs. Nur Harry Kane verdient mit seinem neuen Kontrakt bis 2029 etwas mehr, was Musiala zur zweiten höchsten Bezugsgruppe im Kader macht.

Hamann zur Vertragsverlängerung

Didi Hamann rückte auch seine eigene Position zur damaligen Vertragsverlängerung vor anderthalb Jahren in den Vordergrund. Er gab offen zu, dass er die Höhe des Gehalts seiner Meinung nach damals bereits als zu hoch einstufte und dies mehrmals ausgesprochen hatte. Er verstand jedoch, dass eine solche Situation wie die aktuelle Erkrankung eines Starspielers natürlich nicht vorhersehbar war. Trotz seiner damaligen Kritik an der Summe betonte er, dass diese Entscheidung nun einmal getroffen wurde und rechtliche Gültigkeit besitzt.

Der 53-jährige Fußballkenner urteilte, dass es sich bei der jetzigen Diskussion rein um die Einhaltung von Verträgen handelt und man nicht von einem Spieler verlangen kann, seine finanziellen Ansprüche aufzugeben, nur weil er krank ist. Er verwahrte sich dagegen, dass moralischer Druck auf Musiala oder seine Berater ausgeübt werden sollte. Für Hamann ist klar, dass der Verein die finanziellen Risiken eines Top-Kaders eingeht und sich an die vereinbarten Kond halten muss, solange keine vertragliche Verletzung vorliegt.

Aktueller Verletzungsstatus und Perspektive

Die aktuelle Situation von Jamal Musiala ist durch eine lange Krankheitsgeschichte geprägt. Seit seinem schweren Wadenbeinbruch bei der Klub-WM im Juli 2025 und sechs Monaten Reha konnte der 23-jährige Offensivspieler bislang nur 28 Pflichtspiele für Bayern bestreiten. Davon stand er in 14 Partien von Beginn an auf dem Platz. In der laufenden Saison kam er bisher nur in vier Spielen zum Einsatz, wobei er zwei Mal von Anfang an spielte. Grund für die vielen Ausfälle waren Zusammenbrüche in der Vorbereitung.

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Der Spieler erlebte in zwei Testspielen aufgrund der neurologischen Dysfunktionen Zusammenbrüche, was zu langen Pausen führte. Derzeit befindet sich Musiala auf dem Weg zu seinem Comeback nach einem Muskel Faserriss im linken Oberschenkel vor fast sieben Wochen. Experten gehen davon aus, dass er nach der bevorstehenden Länderspielpause sein Comeback für den FC Bayern geben könnte, wobei seine körperliche Verfassung weiterhin sorgfältig überwacht wird.