Didi Hamann kritisiert Leroy Sané: Return bei Galatasaray enttäuschend

Sky-Experte Didi Hamann übt scharfe Kritik an Leroy Sanés Leistung bei Galatasaray. Der ehemalige Nationalspieler sieht keine Zukunft mehr in Europa.

Die sportliche Entwicklung von Leroy Sané beim türkischen Verein Galatasaray Istanbul verläuft deutlich unter den Erwartungen der Öffentlichkeit und der Medien. Sky-Sportexperte Didi Hamann hat sich im Vorfeld des Spiels gegen den VfB Stuttgart mit harschen Worten zu der Situation geäußert. Er zieht ein ernüchterndes Fazit zur aktuellen Performance des 30-jährigen Flügelstürmers, der seit dem Sommer 2025 ablösefrei vom FC Bayern München nach Istanbul gewechselt ist.

Kritik am mangelnden Impact

Didi Hamann thematisierte die Frustration der Anhängerschaft bei Galatasaray direkt und ungeschminkt. In seiner Analyse wies er darauf hin, dass die Fans zunehmend ungeduldig auf die Leistungen des deutschen Nationalspielers reagieren. Die Zeit, die Sané bereits für den Bosporus-Verein aktiv war, beläuft sich aktuell auf 16 Monate. Dennoch bleibt sein sogenannter Return, also seine statistische und spielerische Auswirkung auf das Geschehen, überschaubar und entspricht nicht dem Niveau, das von einem Spieler seiner Reputation erwartet wird.

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Vergleich mit Bayern-Zeiten

Ein Blick auf die Statistiken verdeutlicht den Unterschied zwischen den beiden Stationen seiner Karriere. Bei Galatasaray war Sané in insgesamt 57 Spielen an lediglich 16 Toren beteiligt. Im Gegensatz dazu konnte er während seiner Zeit beim FC Bayern München 61 Tore erzielen und weitere 55 Mal vorbereiten. Diese Zahlen unterstreichen die Diskrepanz zwischen seinen früheren Erfolgen und seiner aktuellen Form. Hamann merkt an, dass Sané meist nur von der Bank kommt und somit kaum Einfluss auf den Spielverlauf nehmen kann.

Fans wünschen den Abschied

Die Stimmung unter den Unterstützern des Vereins scheint sich deutlich zugunsten eines Wechsels zu wenden. Laut Hamann würden die Fans in Istanbul eher einen sofortigen Abgang befürworten als eine weitere Verweildauer. Er betonte dabei, dass die Verantwortung für diese Situation primär bei Sané selbst liegt. Die Gründe für sein aktuelles Verhalten oder seine Entscheidungsfindung sind aus Sicht des Experten nicht klar ersichtlich, doch die Konsequenzen sind für alle Beteiligten sichtbar geworden.

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Zukunftsaussichten ohne Europa

Didi Hamann geht davon aus, dass die Zukunft von Leroy Sané nicht mehr in Europa liegt. Stattdessen sieht er Optionen in Amerika oder Saudi-Arabien, wo möglicherweise noch einmal eine Chance auf eine aktive Rolle besteht. Für den FC Bayern München betrachtet Hamann die Trennung als Glück im Unglück. Er argumentiert, dass der Klub mit viel Glück vorbeigeschrammt sei, da Sané in den letzten 18 Monaten nicht mehr in der Lage gewesen sei, Mannschaften nachhaltig zu helfen.

Aktuelles Spiel gegen Stuttgart

Im jüngsten Match gegen den VfB Stuttgart, das am gestrigen Abend mit einem 2:0-Sieg endete, zeigte sich die aktuelle Form erneut. Sané kam in lediglich 15 Minuten Spielzeit zum Einsatz und konnte keine nennenswerten Akzente setzen. Als 80-facher deutscher Nationalspieler hatte er zwar die Erfahrung, aber im konkreten Kontext dieses Spiels blieb jede Wirkung aus. Die Kritik von Hamann trifft somit den Kern der aktuellen Debatte um die Zukunft des Stürmers.