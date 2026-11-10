Didi Hamann kritisiert Uli Hoeneß: Keine Gehaltsverzichtsforderung an Jamal Musiala

Didi Hamann widerspricht Uli Hoeneß: Der Ex-Spieler lehnt Gehaltsverzicht für Jamal Musiala ab. Verantwortung liegt beim FC Bayern, nicht beim verletzungskranken Star.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Didi Hamann hat die Position von Uli Hoeneß im Konflikt um Jamal Musiala entschieden zurückgewiesen. Bei der Sport-Quiz-Benefizgala im Münchner Hotel Marriott City West erklärte Hamann klar, dass ein freiwilliger Gehaltsverzicht des Offensivstars inakzeptabel sei. Dies steht im direkten Widerspruch zu den jüngsten Äußerungen des bayrischen Vereinspräsidenten, der die Situation als unglücklich darstellte. Die Verantwortung für die finanzielle Verpflichtung liege allein beim FC Bayern.

Haftung des Vereins statt Spielerverzicht

Dieter Hamann betonte bei der Veranstaltung auf Einladung von "Right to play", dass der Vertrag zwischen dem Verein und dem Spieler rechtlich bindend ist. Auf die Frage, ob der Klub Musiala auffordern dürfe, auf Gehaltszahlungen zu verzichten, antwortete der Ex-Profi knapp: "Ich würde es nicht machen!" Er führt aus, dass man als Athlet nicht in die Umstände des Vertragszustandekommens eingreifen könne. Die Verantwortung für den XXL-Deal liege allein beim FC Bayern. Ein solches Eingreifen in bestehende Vereinbarungen sei nicht vertretbar, solange der Spieler nicht selbst dafür verantwortlich ist, dass er nicht fit ist.

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Hamann verweist darauf, dass der Verein versicherungstechnisch für diese spezifische Situation nicht abgesichert sei. Dies habe Uli Hoeneß selbst zugegeben, als er gefragt wurde, ob der Klub für derartige Fälle versichert sei. Die Antwort war negativ: "Für diese Sache nicht." Hamann zieht daraus den Schluss, dass es zu viel des Guten sei, auf den guten Willen des Spielers zu hoffen. Die Entscheidung, den Vertrag einzugehen, habe der Verein getroffen, nicht der Spieler. Daher müsse der Klub auch für die Konsequenzen einstehen.

Finanzielle Dimension und historische Einordnung

Der aktuelle Vertrag von Jamal Musiala bindet den Offensivstar bis zum Jahr 2030 an den Rekordmeister. Mit einem Jahressalonär von über 25 Millionen Euro handelt es sich um den größten Vertrag in der Geschichte des FC Bayern. Lediglich Harry Kane verdient mit seinem neuen Deal bis 2029 geringfügig mehr. Didi Hamann hatte diese Vertragsstruktur bereits bei deren Bekanntgabe kritisiert. Er sagte mehrfach, dass das damalige Gehalt zu hoch gewesen sei. Die jetzige gesundheitliche Lage mache diese Kritik jedoch nicht ungültig, sondern unterstreiche das Risiko einer solchen langfristigen Bindung.

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Trotz der früheren Bedenken betont Hamann, dass der Klub zu seiner damaligen Entscheidung stehen müsse. Man habe sich damals dafür entschieden, den Spieler unbedingt halten zu wollen. Dafür sei ein astronomisches Gehalt bezahlt worden. Der Vertrag müsse von beiden Seiten unterschrieben werden. Aus dieser Perspektive betrachtet sei die aktuelle Diskussion über das Gehalt des Spielers müßig. Die finanzielle Verpflichtung ist eine rechtliche Tatsache, die nicht durch aktuelle Leistungsdefizite annulliert werden kann.

Sportliche Entwicklung und medizinischer Hintergrund

Uli Hoeneß sprach am Wochenende im Sonntags-Stammtisch des BR über die Situation. Er beschrieb Musialas Zustand als eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar sei. Durch Medikamente sei der Zustand jedoch einigermaßen beherrschbar. Der Vereinsoberhaupt zeigte sich skeptisch, ob der Spieler jemals wieder die volle Leistungsfähigkeit erreichen werde. Neurologische Dysfunktionen führten zu Saisonbeginn bereits zu Zusammenbrüchen. Diese Umstände haben die sportliche Entwicklung stark beeinflusst und Fragen nach der künftigen Einsatzzfähigkeit aufgeworfen.

Seit dem Schienbeinbruch bei der Klub-WM im Juli 2025 und sechs Monaten Rehabilitation absolvierte Musiala nur 28 Pflichtspiele für den FC Bayern. Davon stand er in 14 Spielen von Beginn an. In der aktuellen Saison stand er lediglich viermal auf dem Platz, wobei er zweimal in der Startelf stand. Aktuell arbeitet der Spieler nach einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel an seinem Comeback. Nach fast sieben Wochen Pause könnte er nach der Länderspielpause zurückkehren. Die körperliche Regeneration verläuft weiterhin langsam, was die Unsicherheit bezüglich der künftigen Einsatzplanung erhöht.

Auswirkungen auf Verein und öffentliche Debatte

Die Debatte um die Vertragsstrategie des FC Bayern hat durch die Kritik von Didi Hamann neue Nahrung erhalten. Während Uli Hoeneß die hypothetische Möglichkeit einer Vertragsinfragestellung nicht ganz ausschloss, sieht Hamann darin keinen gangbaren Weg. Die öffentliche Wahrnehmung des Falls zeigt, wie schwerwiegend langfristige Vereinbarungen bei unvorhersehbaren gesundheitlichen Entwicklungen sein können. Der Verein muss nun den Spagaten zwischen rechtlicher Verbindlichkeit und sportlicher Realität meistern. Die Unterstützung des Spielers bei seiner Genesung bleibt dabei ein zentrales Element, auch wenn die finanzielle Belastung für den Klub anhält.