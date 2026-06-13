Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps könnte nach seiner Amtszeit in Frankreichs Fußballverband bleiben. Sein Talent Kylian Mbappé hat jedoch bereits einen Wunsch, welchen Job sein Trainer auf gar keinen Fall annehmen darf.

Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps könnte nach seiner Amtszeit in Frankreichs Fußballverband bleiben. Sein Talent Kylian Mbappé hat jedoch bereits einen Wunsch, welchen Job sein Trainer auf gar keinen Fall annehmen darf.

Mbappé möchte, dass Deschamps nach seiner Amtszeit nicht in den italienischen Fußballverband wechselt, sondern stattdessen ein Engagement in einem französischen Verein annimmt. Deschamps selbst hat bereits angekündigt, dass er nach seiner Amtszeit noch nicht genau weiß, wohin es gehen wird. Er hat jedoch angegeben, dass er noch immer voller Leidenschaft für seinen Beruf ist und so spät wie möglich aufhören möchte.

Der französische Trainer hat auch bereits eine Verbindung zu Italien, da er während seiner Spielerzeit fünf Jahre bei Juventus Turin verbrachte und dort dreimal die Serie A und einmal die Champions League gewann. Es bleibt abzuwarten, ob Deschamps tatsächlich in einen französischen Verein wechselt oder ob er in den italienischen Fußballverband geht





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