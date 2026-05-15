Didier Deschamps nominiert 26 Spieler für die WM 2026

Nationaltrainer Didier Deschamps hat sein 26 Spieler umfassendes Aufgebot für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) präsentiert. Trainer Deschamps verzichtet auf Real-Star Eduardo Camavinga (23). Der Mittelfeldstar wird bei der WM nicht dabei sein.

Frankreich startet die Mission WM-Titel 2026. Nationaltrainer Didier Deschamps hat sein 26 Spieler umfassendes Aufgebot für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11.

Juni bis 19. Juli) präsentiert. Trainer Deschamps verzichtet auf Real-Star Eduardo Camavinga (23). Der Mittelfeldstar wird bei der WM nicht dabei sein.

"Er hat eine schwere Saison hinter sich, in der er nicht viel gespielt hat und oft verletzt war. Er ist noch jung. Ich muss Entscheidungen treffen und meinen Kader zusammenstellen. Aber ich kann mir vorstellen, wie enttäuscht er ist," erklärte Deschamps seine Nicht-Nominierung.

Gegen die Bayern eine Geld-Rote Karte einhandelte und Real daraufhin ausschied. Von den Fans wurde er zum Sündenbock abgestempelt. Jetzt folgt die Ausbootung in der Nationalelf. Einen Neuling wird es auch geben.

Deschamps nominierte Lens-Keeper Robin Risser, der zum besten Torhüter der Ligue 1 gewählt wurde. Für seine starken Leistungen wird Risser jetzt mit einer WM-Teilnahme belohnt. Kehrt Manuel Neuer (40) ins deutsche Tor zurück? Die Anzeichen verdichten sich!

Deschamps reist mit drei Torhütern, neun Verteidigern, fünf Mittelfeldspielern und neun Stürmern zur Weltmeisterschaft. Vor allem in der Offensive haben die Franzosen mit dem aufstrebenden Désiré Doué, Rayan Cherki und Maghnes Akliouche weitere Hochkaräter dabei. Der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani, der bei der letzten WM noch zum Kader gehörte hatte, ist diesmal nicht dabei.

"Weltmeisterschaft, Teil 3. Ein unglaublicher Stolz, erneut die Gelegenheit zu haben, mein Land im größten aller Wettbewerbe zu vertreten. Wir werden versuchen, euch stolz zu machen," schrieb Real Madrids Stürmerstar Mbappé auf X. Frankreich geht als Mitfavorit bei der WM und will nach 1998 und 2018 den dritten Titel einfahren. Frankreich trifft in der Gruppe I auf Norwegen, Senegal und Irak





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