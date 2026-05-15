Didier Deschamps nominiert Kader für WM 2026

Der Nationaltrainer Didier Deschamps hat sein 26-köpfiges Aufgebot für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vorgestellt. Mit dabei sind Superstars wie Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé sowie Bayern-Star Michael Olise. Auch Dayot Upamecano von Bayern und Robin Risser von Lens stehen im Kader. Überraschend fehlen Real-Star Eduardo Camavinga und Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani.

Titel der Geschichte – und Didier Deschamps (57) hat dafür seinen Kader nominiert. Der Nationaltrainer präsentierte am Donnerstag sein 26 Spieler umfassendes Aufgebot für die Weltmeisterschaft in den USA , Kanada und Mexiko (11.

Juni bis 19. Juli). Mit dabei: die Superstars Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Bayern-Star Michael Olise. Auch Münchens Innenverteidiger Dayot Upamecano steht im französischen WM-Kader.

Für mächtig Gesprächsstoff sorgt allerdings eine andere Entscheidung des Weltmeister-Trainers von 2018: Real-Star Eduardo Camavinga (23) fehlt überraschend komplett. Deschamps erklärte die Nichtberücksichtigung des Mittelfeldspielers so: „Er hat eine schwere Saison hinter sich, in der er nicht viel gespielt hat und oft verletzt war. Er ist noch jung. Ich muss Entscheidungen treffen und meinen Kader zusammenstellen.

Aber ich kann mir vorstellen, wie enttäuscht er ist.

“-Aus gegen den FC Bayern massiv in die Kritik. Im Viertelfinale hatte sich der Franzose eine Gelb-Rote Karte eingehandelt, woraufhin die Madrilenen das Spiel noch aus der Hand gaben. Viele Fans machten ihn anschließend zum Sündenbock. Dafür darf sich ein Neuling Hoffnungen auf seine ersten WM-Minuten machen: Lens-Keeper Robin Risser wurde erstmals für ein großes Turnier nominiert.

Der Torwart war zuvor zum besten Keeper der Ligue 1 gewählt worden und wird nun für seine starken Leistungen belohnt. Madonna, Shakira und BTS treten bei der WM-Finalshow im MetLife Stadium auf. Insgesamt reist Frankreich mit drei Torhütern, neun Verteidigern, fünf Mittelfeldspielern und neun Offensivspielern zur WM. Besonders offensiv ist der Kader hochkarätig besetzt.

Neben Mbappé und Dembélé gehören auch die Top-Talente Désiré Doué, Rayan Cherki und Maghnes Akliouche zum Aufgebot. Überraschend fehlt dagegen Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani. Die Vorfreude bei den Stars ist riesig. Mbappé schrieb nach seiner Nominierung bei X: „Weltmeisterschaft, Teil 3.

Ein unglaublicher Stolz, erneut die Gelegenheit zu haben, mein Land im größten aller Wettbewerbe zu vertreten. Wir werden versuchen, euch stolz zu machen.

“ Frankreich zählt erneut zum engsten Favoritenkreis und peilt nach 1998 und 2018 den dritten WM-Titel an. In Gruppe I trifft die Équipe Tricolore auf Norwegen, Senegal und Irak





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