Didier Deschamps vor seinem letzten Weltmeisterschaftsturnier

Frankreichs Trainer Didier Deschamps steht vor seinem letzten Weltmeisterschaftsturnier. Die Mannschaft von Deschamps hat in den letzten beiden Endrunden jeweils das Finale erreicht, wobei sie bei der letzten Weltmeisterschaft im Achtelfinale gegen die USA mit 0:3 unterlagen. Dieses Mal stehen die Franzosen vor dem Senegal, einem der Favoriten für den Titel.

Frankreich s Trainer Didier Deschamps steht vor seinem letzten Weltmeisterschaft sturnier. Die Mannschaft von Deschamps hat in den letzten beiden Endrunden jeweils das Finale erreicht, wobei sie bei der letzten Weltmeisterschaft im Achtelfinale gegen die USA mit 0:3 unterlagen.

Dieses Mal stehen die Franzosen vor dem Senegal, einem der Favoriten für den Titel. Der Senegal hat in den letzten Jahren enorm an Stärke gewonnen und ist nun einer der stärksten Afrikateams. Der letzte Aufeinandertreffen der beiden Nationen fand 24 Jahre her bei der WM 2002 statt, als der Senegal die Franzosen mit 1:0 besiegen konnte und somit als Gruppenzweiter in die K.o. -Runde einzog, während Frankreich als Titelverteidiger als Gruppenletzter ausschied.

Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV, wobei das Spiel zwischen Frankreich und dem Senegal nicht im Free-TV gezeigt wird. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden. Der Franzosen-Trainer Didier Deschamps steht vor seinem letzten Weltmeisterschaftsturnier, da er nach dem Turnier zurücktritt. Die Mannschaft von Deschamps hat in den letzten beiden Endrunden jeweils das Finale erreicht, wobei sie bei der letzten Weltmeisterschaft im Achtelfinale gegen die USA mit 0:3 unterlagen.

Dieses Mal stehen die Franzosen vor dem Senegal, einem der Favoriten für den Titel. Der Senegal hat in den letzten Jahren enorm an Stärke gewonnen und ist nun einer der stärksten Afrikateams. Der letzte Aufeinandertreffen der beiden Nationen fand 24 Jahre her bei der WM 2002 statt, als der Senegal die Franzosen mit 1:0 besiegen konnte und somit als Gruppenzweiter in die K.o. -Runde einzog, während Frankreich als Titelverteidiger als Gruppenletzter ausschied.

Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV, wobei das Spiel zwischen Frankreich und dem Senegal nicht im Free-TV gezeigt wird. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frankreich Senegal Weltmeisterschaft Didier Deschamps

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frankreichs Nationalmannschaft: Was der Hahn auf dem Trikot bedeutetLäuft die französische Fußball-Nationalmannschaft auf, ziert ein Hahn das Trikot der Spieler Frankreichs. Ein Blick in die Geschichte des Landes bringt Aufschluss.

Read more »

Frankreichs Senegal-Trauma: 'Rache gibt es im Fußball nicht'Wie vor 24 Jahren trifft der Top-Favorit zum WM-Auftakt auf die Senegalesen. Diesmal soll es anders ausgehen.

Read more »

Frage aus dem Gefängnis: Fall Gleizes bewegt die FranzosenDie Inhaftierung des französischen Journalisten Christophe Gleizes in Algerien beschäftigt auch Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps. Die FIFA und Medienvertreter zeigen sich solidarisch.

Read more »

Frankreichs Trainer Didier Deschamps gibt nach der WM 2026 aufFrankreichs Trainer Didier Deschamps gibt nach der WM 2026 auf. Sein letztes Aufgebot kann es dabei durchaus sehen lassen. Bei der WM 2022 konnte man als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde einziehen, scheiterte aber direkt im Achtelfinale mit 0:3 an Argentinien.

Read more »