Didier Deschamps warnt vor Überbelastung der Spieler bei der WM

Der Trainer von Frankreich, Didier Deschamps, warnt vor einer Überbelastung der Spieler bei der WM. Der Kalender für Top-Spieler sei bereits überladen, und jetzt kommen noch mehr Partien dazu.

Didier Deschamps , der Trainer von Frankreich , warnt vor einer Überbelastung der Spieler bei der WM. Der Kalender für Top-Spieler sei bereits überladen, und jetzt kommen noch mehr Partien dazu.

Die Gefahr eines Burnouts ist nicht wegzudiskutieren, so Deschamps. Die WM wird erstmals mit 48 Teams ausgetragen, und es gibt zusätzliche Wettbewerbe wie die Klub-Weltmeisterschaft. Die Erholungsphasen für die Spieler werden kürzer, aber auch die Vorbereitungsphasen auf ein Turnier. Deschamps spricht auch über die Favoritenrolle der Équipe Tricolore bei der WM.

Natürlich wissen wir um unsere Stärke, aber es gibt sechs, sieben Mannschaften, die den Titel holen können. Die klimatischen Voraussetzungen, die Reiserei aufgrund der weiten Entfernungen und das fußballerische Niveau sind sehr hoch. Deschamps ist seit 2012 Nationaltrainer Frankreichs und startet am Dienstag mit dem Spiel gegen den Senegal





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