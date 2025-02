Die 10 Bestbewerteten Krimiserien Laut FILMSTARTS-Community

FILMSTARTS hat die Top 10 der am besten bewerteten Krimiserien laut seiner Community ermittelt. Die Liste zeigt, dass „Sherlock“ die Wahl der deutschen Fans ist, gefolgt von „Mare of Easttown“ und „Fargo“.

Julius, der eigentlich mehr Filme als Serien mag, ist von der Auswahl bei Netflix, Disney+ und Co. begeistert. Seine Highlights für 2024 sind „Shogun“, „3 Body Problem“ und „Arcane“ Staffel 2. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,533 von 5 Sternen belegt diese Serie Platz 1 der am besten bewerteten Krimiserie n, laut der Community von FILMSTARTS , der größten deutschen Seite zum Thema Filme und Serien.

Krimiserien erfreuen sich in Deutschland großer Beliebtheit, egal ob in langlebigen Reihen wie „Tatort“ oder „SOKO“ oder in zeitgenössischen Produktionen. Die Frage nach der „besten Krimiserie aller Zeiten“ ist natürlich subjektiv. Aber laut FILMSTARTS-Community ist es die britische Serie „Sherlock“. Die Serie bringt die ikonische Figur von Arthur Conan Doyle ins moderne Großbritannien und überzeugt mit großartigen Schauspielern wie Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes und Martin Freeman als Dr. Watson. Die Macher Steven Moffat und Mark Gatiss modernisieren die bekanntesten Sherlock-Holmes-Fälle überzeugend. Auf Platz 3 befindet sich „Fargo“, eine Serie, die, wie auch „Brooklyn Nine-Nine“, weniger eindeutig in ein Genre einzuordnen ist. „Fargo“ konzentriert sich vor allem in den ersten beiden Staffeln auf Ermittlungen, weshalb sie in die Liste aufgenommen wurde. Die Übergänge zwischen Krimi und verwandten Genres sind fließend, insbesondere da im englischsprachigen und deutschsprachigen Raum unterschiedliche Begriffe verwendet werden. Nicht jede Crime-Serie ist automatisch eine Krimiserie, zum Beispiel wenn Gangster im Mittelpunkt stehen. Die Liste zeigt, dass das Format „Krimi-Serie mit ungleichem Ermittler-Duo“ in Deutschland sehr beliebt ist. FILMSTARTS ist laut IVW-Zahlen die mit Abstand reichweitenstärkste deutsche Seite zum Thema Filme und Serien. Die obige Liste basiert auf den Bewertungen unserer Community, die zahlreiche Film- und Serienfans umfasst. Alle User können Bewertungen von 0,5 (Müll) bis 5 Sternen (Meisterwerk) vergeben, wie auch die FILMSTARTS-Redaktion bei ihren Kritiken. Die Durchschnittsbewertungen sind auf die dritte Nachkommastelle aufgerundet.





Krimiserie FILMSTARTS Community Sherlock Mare Of Easttown Fargo

