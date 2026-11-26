Morningstar empfiehlt zehn unterbewertete Dividendenaktien für 2026, darunter Blackstone, mit 15 % Kurspotenzial. Diversifizieren Sie mit dem Globale Dividendenstars-Index.

Laut einer neuen Analyse der Ratingagentur Morningstar sind diese zehn unterbewerteten Dividendenaktien die besten, die Anleger jetzt kaufen können. Es lohnt sich, einen genaueren Blick auf die Titel zu werfen.

Gerade in der aktuell unsicheren Marktphase suchen viele Anleger die Sicherheit solider Dividendenaktien. Passend dazu hat die Ratingagentur Morningstar die zehn besten Titel zusammengestellt, die Anleger jetzt kaufen können. Denn hierbei handelt es sich nicht nur um echte Qualitätsaktien mit soliden Ausschüttungen. Die Titel sind überdies aus Sicht der Ratingagentur unterbewertet.

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Besonders spannend unter den Titeln könnte übrigens Blackstone sein.