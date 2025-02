Die 10 besten Value-Aktien laut Bank of America: So profitiert man wie Warren Buffett

Die Experten der Bank of America haben die zehn besten Value-Aktien gekürt. Was kennzeichnet diese Aktien und warum sind sie so attraktiv für Investoren wie Warren Buffett? Dieser Artikel erklärt den Wert der Value-Investing Strategien und stellt die von der Bank of America empfohlenen Aktien vor.

Schnäppchen-Aktien mit hervorragenden Kurschancen? Die Experten der Bank of America haben die zehn besten Value-Aktien gekürt. Warum vor allem der Milliardär Warren Buffett diese Aktien lieben würde. Wer sie findet, kann sich in Zukunft ein echtes Vermögen aufbauen: Value-Aktien . Dabei handelt es sich um Unternehmen, die als unterbewertet gelten. Doch was bedeutet das? Vereinfacht gesagt ist ihr aktueller Aktienkurs niedriger als der eigentlich faire Wert.

Dieser berechnet sich beispielsweise anhand von Einschätzungen von Investoren oder Analysten. Die Hoffnung beim Value Investing besteht darin, Aktien unter ihrem fairen Wert zu kaufen und darauf zu setzen, dass sie diesen irgendwann erreichen. Ein bekannter und bekennender Fan von Value-Aktien ist Warren Buffett (94). Der Milliardär gilt als einer der besten Investoren der Welt und hat mit seinen Investments bei Berkshire Hathaway den Markt seit Jahrzehnten geschlagen. Er liebt es, geniale Schnäppchen-Aktien zu entdecken und damit satte Kursgewinne einzufahren. Doch bevor er auch nur einen Cent investiert, prüft er Unternehmen auf Herz und Nieren. Value-Aktien zeichnen sich meist durch ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), eine hohe Dividende sowie ein stabiles Geschäftsmodell mit einem breiten Burggraben aus. Es handelt sich also um günstige Aktien, die aber einiges zu bieten haben. Laut einem Bericht des Finanzportals 'Seeking' Alpha haben die Experten der Bank of America eine aktualisierte Liste mit den zehn besten Value-Aktien zusammengestellt, die man derzeit kaufen kann.





