In England wurden die 100 besten Romane aller Zeiten gekürt. Wir haben uns die Liste für euch genauer angeschaut.

kompletten Top 100 der besten Romane aller Zeiten„Middlemarch“ von George Eliot „Die Fahrt zum Leuchtturm“ von Virginia Woolf „Anna Karenina“ von Leo Tolstoi „Stolz und Vorurteil“ von Jane Austen „Emma“ von Jane Austen „1984“ von George Orwell „Leben und Meinungen von Tristram Shandy Gentleman“ von Laurence Sterne „Alles zerfällt“ von Chinua Achebe „Lolita“ von Vladimir Nabokov „Die Brüder Karamasow“ von Fjodor Dostojewsky „Die Blütezeit der Miss Jean Bodin“ von Muriel Spark „David Copperfield“ von Charles Dickens „Der Report der Magd“ von Margaret Atwood „Vor ihren Augen sahen sie Gott“ von Zora Neale Hurston „Der Zauberberg“ von Thomas Mann „Das goldene Notizbuch“ von Doris Lessing „Jahrmarkt der Eitelkeit“ von William Makepeace Thackeray „Die weite Sargassosee“ von Jean Rhys „Transit der Venus“ von Shirley Hazzard „Mansfield Park“ von Jane Austen „Alles, was wir geben mussten“ von Kazuo Ishiguro „Die Ringe des Saturn“ von W.

G. Sebald „Die allertraurigste Geschichte“ von Ford Madox Ford „Der Meister und Margarita“ von Michail Bulgakow „Die Abendröte im Westen“ von Cormac McCarthy „Jude Fawley, der Unbekannte“ von Thomas Hardy „Unser gemeinsamer Freund“ von Charles Dickens „Sehr blaue Augen“ von Toni Morrison „Der Regenbogen“ von D. H. Lawrence „Rebecca“ von Daphne du Maurier „In einem anderen Land“ von Ernest Hemingway „Die Drehung der Schraube“ von Henry James „Die linke Hand der Dunkelheit“ von