Die Duisburger zitieren den Grafen, die Nürnberger Richard Wagner und die Fans des HSV sorgen dafür, dass das Niveau nicht zu hoch wird. Was außerdem in den deutschen Kurven passiert ist, erfahrt ihr in der Kurvenschau.

Herzlich willkommen zur Kurvenschau. Und zum Marathon der Freitagsspiele. Jedenfalls für alle, die es mit dem FC Bayern halten. Denn gegen den 1.

FC Köln stand das erste von insgesamt drei Freitagsspielen im kommenden Monat an. Die Südkurve beschwert sich und positioniert sich pro Samstag, 15:30 Uhr. Von Samstag, 15:30 Uhr ist der SC Verl weit entfernt. Nachdem die Ostwestfalen in den vergangenen Jahren immer mal wieder am Aufstieg in die 2.

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Bundesliga geschnuppert hatten, stehen sie nun auf dem 18. Platz und mit dem Rücken zur Wand. Die Fans erwarten ungeduldig die Kehrtwende. Die Kehrtwende dürfte auch nach Ansicht der Fans der Borussia aus Mönchengladbach gerne so bald wie möglich kommen.

Die Fohlen stehen mit nur vier Punkten aus zehn Partien auf dem letzten Tabellenplatz. Am Samstag setzte es im Duell mit dem BVB die nächste Niederlage – und das trotz dieser tollen Choreo vor Spielbeginn, in der der 15. Geburtstag der Nachwuchs-Ultragruppierung „Ascendente" gefeiert wurde. Interne Glückwünsche auch beim FC St. Pauli.

Die Fans der Kiezkicker würdigten anlässlich des 30-jährigen Bestehens den Fanklub und die Selbsthilfegruppe „Weiß-braune Kaffeetrinker*innen", der sich für Menschen mit Alkoholproblemen einsetzt. Beim FC Augsburg feierten sie am Wochenende 75 Jahre Rosenaustadion. 1951 wurde die Arena mit einem Fassungsvermögen von 28.000 Zuschauenden eröffnet, sie diente den Fuggerstädtern bis zum Ende der Saison 2008/09 als Heimspielstätte. Seit 2014 steht sie nun unter Denkmalschutz und hat so nicht nur einen langfristigen Platz im Herzen der FCA-Anhänger sicher.

Auch die Anhänger des SC Freiburg sendeten Glückwünsche – allerdings nicht an sich selbst. Die Breisgauer gratulierten den befreundeten Fans der ZSC Lions zum zehnjährigen Bestehen der Gruppe „Division". Gar 25 Jahre besteht die Freundschaft zwischen der „Horda Frenetik" des FC Metz und der „Generation Luzifer" des 1. FC Kaiserslautern.

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Zu diesem Anlass tunkten die Lauterer den Betzenberg in Rot und gelb und ließen „amis pour la vie" verlauten, also „Freunde fürs Leben". Freunde fürs Leben werden der SV Werder Bremen und der Hamburger SV wohl nicht mehr. Im 160. Nordderby ging es hoch her, sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen.

Doch schon bevor es überhaupt ins Stadion ging, bläuten die Bremer Anhänger den Spielern die Bedeutung dieser Partie ein und empfingen den Mannschaftsbus in großer Schar. Im Weserstadion angekommen, sendeten die Bremer eine klare Botschaft, wer im Norden derzeit das Sagen hat ...... und an wem es für den HSV momentan kein Vorbeikommen gibt. Unterstrichen wurde das Ganze mit einer beeindruckenden Pyroshow, durch die sich der Anpfiff der zweiten Halbzeit um einige Minuten verzögerte.

Aber auch die Fans des HSV lieferten ordentlich ab und zündelten im Gästeblock in rot und blau. Ein paar Fackeln hätte es auch in der Hamburger Offensive gebraucht. Die Hanseaten blieben beim deutlichen 0:4 erneut ohne eigenes Tor. Nur die beiden Aufsteiger Paderborn und Schalke 04 sowie Union Berlin haben bislang seltener getroffen.

Während intern sicherlich der Baum brennt, tat dies nach dem verlorenen Nordderby auch ein Teil des Gästeblocks. Die Anhänger der Rothosen hatten zwei Sitzreihen in Brand gesteckt. Der Schaden soll sich laut SVW auf rund 10.000 Euro belaufen. Doch nicht nur das: Es wurden außerdem Sanitäranlagen verwüstet, dazu habe es auch in diesem Bereich eine versuchte Brandstiftung gegeben.

Da war doch was... Ah ja, genau! Bereits beim vergangenen Derby im Weserstadion im April hatten die Hamburger die Sanitäranlagen zerstört. Die Bremer kritisierten das nun deutlich und dürften nach den neuesten Ereignissen schon am nächsten Spruchband tüfteln.

Auch die 2. Bundesliga hatte an diesem Wochenende ein Derby zu bieten. Der FC Energie Cottbus empfing Hertha BSC zum ersten Berlin-Brandenburg-Duell seit Mai 2013. Vor der Partie machten die Fans des FCE klar, wer die Nummer eins in Brandenburg ist ...... während die Herthaner sich auf ihre Heimatstadt beriefen und farblich passenden Rauch entfachten.

Nicht nur da war heiße Luft zu sehen. Nach Meinung der Herthaner war das bei den Statements des FC Energie nach dender eigenen Fans während der Partie gegen den FC St. Pauli der Fall, aber auch nach den neuesten Vorkommnissen. Der Hintergrund: Zwei Männer aus der aktiven Fanszene, darunter der Vorsänger auf der Cottbuser Nordwand, verfolgten im Oktober 2022 nachts eine Gruppe von drei Menschen durch Cottbus. Einer von ihnen wurde eingeholt und geschlagen.

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Er erlitt schwere Verletzungen und verlor mehrere Zähne. Vor Gericht schilderte er, er sei unter anderem gezwungen worden, „Heil Hitler“ zu sagen. Das Amtsgericht Cottbus verurteilte beide Männer am 16. November 2026 zu jeweils zehn Monaten Haft auf Bewährung.

Der Verein äußerte sich erst knapp eine Woche später zu der Thematik. In einer Stellungnahme vom 22. November machten die Lausitzer schließlich klar, dass sie sich entschieden gegen diese Tat stellen und ein Vereinsausschlussverfahren gegen den Vorsänger in die Wege leiten. Apropos St. Pauli: Die Kiezkicker empfingen am Samstagabend den VfL Bochum zum Topspiel der 2.

Bundesliga und hatten dabei gleich mehrere Botschaften im Gepäck. Zum einen gratulierten die Hamburger den Fans der Spielvereinigung Fürth zur Rückbenennung ihres Vereins und der Beseitigung des Beinamens „Greuther". Dies war vor kurzem nach einem jahrelangen Hin und Her bei einer Mitgliederversammlung der Franken entschieden worden.

Außerdem sprachen sich die Hanseaten für Fako statt Faschos aus und könnten damit gleich eine Bewerbung bei 11FREUNDE abgeben. Einerseits wegen des mehr oder minder lustigen Wortspiels, andererseits wegen der Vorliebe der ein oder anderen RedakteurIn für das genannte Getränk. Gegenüber passten sich die Bochumer farblich an die gern gesehene Kombination im Millerntor an. Die rot-grün-gelbe Flagge steht hier für Solidarität mit Rojava , die Abkürzung der bunten Buchstaben dürfte geläufig sein.

In eine ähnliche Kerbe schlugen die Schalker Fans bei ihrem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, sie positionierten sich klar gegen die AfD, die sich momentan in Gelsenkirchen in einem Machtkampf mit der SPD um Aufsichtsratsposten der städtischen Unternehmen befindet. Hat tatsächlich mehr Tradition als die AfD: RB Leipzig. Im Mai 2009 wurde der Brauseklub gegründet und genauso lang dauern mittlerweile die Proteste gegen das „Werbekonstrukt". Auch die Fans des 1.

FC Union sprachen sich einmal mehr gegen Leipzig... Foto: Matthias Koch / IMAGOApropos 2009. In diesem Jahr scheinen die Fans des MSV Duisburg hängengeblieben zu sein. Anders kann man sich die Anspielung auf den Unheilig-Song „Geboren um zu leben“ nicht erklären.

Ungefähr so alt wie der Hit des Grafen: die Meistersinger von Nürnberg. Die Fans des „Glubb" präsentierten eine Hommage an die Oper von Richard Wagner aus dem Jahr 1868...... und ermutigten den Rest des Stadions auf zeitgemäße Art und Weise, sich ihren Melodeien anzuschließen. Jedem Auswärtsfahrer und jeder Auswärtsfahrerin gebührt Respekt – gerade wenn es bei ihrem Verein nicht allzu viele von der Sorte gibt.

Insofern Hut ab vor den Gästefans des FC Ingolstadt beim Spiel gegen den VfB Stuttgart II. Auch sie stehen momentan eine schwere Zeit durch: die Fans von Fortuna Düsseldorf. Ihre Stärke bei Choreografien haben sie sich aber auch in Liga 3 bewahrt. Während es die Münsteraner bei ihrem Gastspiel in Hoffenheim ganz simpel hielten ...