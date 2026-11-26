Wer noch auf der Suche nach der perfekten Winterjacke ist, sollte sich unbedingt dieses Designer-Modell merken, welches wir bei QVC entdeckt haben

Wer noch auf der Suche nach der perfekten Winterjacke ist, sollte sich unbedingt dieses Designer-Modell merken, welches wir bei QVC entdeckt habensind während der kalten Jahreszeit fast täglich im Einsatz.

Sie dürfen daher gern modern, stylish und vielseitig sein. Ein langer schwarzer Daunenmantel mag zwar simpel und zeitlos wirken, doch kann gleichzeitig auch schnell ‚langweilig‘ oder ‚unspektakulär‘ sein. Viel schöner sind da Modelle, die durch ihre Steppung auffallen, eine schöne Farbe haben oder mit einem genialen Kniff überzeugen. Wir haben jetzt ein echtes, die wir bei QVC entdeckt haben, stammt vom Designer Steffen Schraut, was sie zu einem echten Designer-Piece macht!

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Doch nicht nur das, denn es handelt sich außerdem um ein sogenanntesgetragen werden, die Kapuze ist dabei auch abnehmbar. Somit wird das Modell zu einem treuen Allrounder, der zu jeder Gelegenheit passt.und das vor allem durch ihr modisches Zierstepp-Muster, welches raffinierter wirkt als bei üblichen Steppjacken. Unser Favorit ist das Modell in, doch es gibt die Trend-Jacke auch noch in einem tiefen Aubergine, einem frischen Jeansblau und einem klassischen Schwarz.