Die 24 Stunden von Le Mans 2024: Übertragung, Teilnehmer und Renndetails zum legendären Langstreckenrennen

Alles Wichtige zur 94. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans: Rennformat, Teilnehmerklassen, Übertragungsmöglichkeiten im Fernsehen und Stream sowie Hintergrundinformationen zum prestigeträchtigen Langstreckenklassiker.

Die 24 Stunden von Le Mans auf dem Circuit de la Sarthe sind für die Langstrecken-Piloten das Highlight des Jahres. Die 94. Ausgabe des legendären und erstmals im Jahr 1923 ausgetragenen Rennens steigt von 13. auf den 14.

Juni. Ursprünglich sollte es die Zuverlässigkeit von Automobilen testen, heute geht es für die Top-Piloten der Welt um einen der prestigeträchtigsten Erfolge im Motorsport. Nitro zeigt das 24-Stunden-Rennen von Le Mans durchgängig live im Free-TV, von den Qualifying-Sessions jedoch nur Highlights. Eurosport wird große Teile des Rennens und die entscheidenden Momente der Qualifying-Sessions live im Free-TV zeigen, jedoch zwischendurch auch anderen Sport senden.

Das Langstreckenrennen wird demnach zwischenzeitlich auch auf dem kostenpflichtigen Sender Eurosport 2 zu sehen sein. Große Teile des Rennens und Teile des Qualifyings können kostenlos im Eurosport-Stream auf Joyn verfolgt werden. Eine Möglichkeit, das gesamte Rennen kostenlos zu streamen, gibt es nicht. Um den Nitro-Stream zu empfangen, benötigt es ein kostenpflichtiges Abonnement von RTL+.

Die Eurosport-Streams laufen auf Discovery+ und auf Max Sport, allerdings ist auch hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Eine weitere kostenpflichtige Alternative bietet der offizielle WEC-Stream. Hier werden alle Sessions vom Training bis zum Rennen gezeigt. Das Rennen dauert wie der Name schon sagt 24 Stunden.

Eine Unterbrechung gibt es nicht, jedoch teilen sich mehrere Fahrer ein Auto und wechseln sich ab. Neben schneller Rundenzeiten stehen vor allem die Zuverlässigkeit und eine gute Strategie im Vordergrund. Gefahren wird auf einer 13,626 km langen Strecke, die sich aus einem Rennkurs und öffentlichen Straßen zusammensetzt. Vor dem Rennstart gibt es Trainings-Sessions, das Qualifying und schließlich die Hyperpole, im Rahmen dieser die schnellsten Autos die Startplätze ausfahren.

Die drei Auto-Klassen Hypercar, LMP2 und LMGT3 gehen allesamt gemeinsam an den Start. Letztlich gibt es einen Gesamtsieger (in der Regel ein Auto aus der Hypercar-Klasse) und je Klasse einen Sieger. Die namenhaftesten Starter, zu denen zahlreiche Ex-Formel-1-Fahrer wie Robert Kubica, Kevin Magnussen und Sébastian Buemi zählen, starten in der Hypercar-Klasse





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