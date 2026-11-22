Ihr seid auch vom endlosen Scrolling auf Prime Video genervt? Damit ihr euch nicht im Streaming-Dschungel verliert, hat unser Autor Björn Schneider wieder das Angebot durchforstet. Hier sind seine drei Film-Highlights für die kommende Woche.

Ihr seid auch vom endlosen Scrolling auf Prime Video genervt? Damit ihr euch nicht im Streaming-Dschungel verliert, hat unser Autor Björn Schneider wieder das Angebot durchforstet.

Hier sind seine drei Film-Highlights für die kommende Woche. heute besuchen wir eine unheimliche Kommune, einen unterirdischen Militärbunker und werden Zeuge einer besonderen Vater-Sohn-Beziehung. Für diese Woche habe ich wieder drei Film-Empfehlungen auf Amazon Prime Video herausgesucht, mit denen euch garantiert nicht langweilig wird. In Sachen Genre ist bei meinen Tipps bestimmt für jeden etwas dabei.

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“ waren Kritikerlieblinge und enorme Kassenhits . Ein Grund für uns, euch zum Einstieg ein großartiges – und weithin unterschätztes – Horror-Drama der 2010er ans Herz zu legen: „ Es geht um zwei Brüder, die es am Ort ihrer Kindheit mit übernatürlichen Ereignissen zu tun bekommen. Rätselhafte Botschaften, UFOs, kosmische Entitäten, mysteriöse Zeitschleifen – in „The Endless“ trifft Grusel auf klassische Sci-Fi-Elemente und Mystery-Versatzstücke.

Die dahinter liegenden Fragestellungen sind aber mindestens ebenso komplex und tiefgründig. verhandelt Themen wie Traumata, Co-Abhängigkeit und destruktive Beziehungsdynamiken.

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„The Endless“ ging seinerzeit an vielen vorbei. Ein Grund mehr, den mit nur rund einer Millionen Dollar Budget realisierten Horror-Geheimtipp jetzt nachzuholen! Kann bedingungslose elterliche Liebe das eigene Kind vor der Selbstzerstörung retten? Das ist die Kernfrage, die das anspruchsvolle, von dramaturgischer Originalität geprägte Drama „Der damals 23-Jährige nahm für die Rolle fast zehn Kilogramm ab und zeigt eine der bis heute stärksten Performances seiner Karriere.

Nicht weniger beeindruckend ist Komiker„Beautiful Boy“ erzählt fern aller Hollywod-Klischees und ohne Sentimentalitäten eine berührende Geschichte über eine intensive Vater-Sohn-Beziehung. Im Zentrum stehen nicht die Sucht oder der körperliche Verfall sondern die Hilflosigkeit der Familienangehörigen. Ob Zuwendung, eine neue Liebe, Suchtberatung oder Klinikaufenthalte – nichts hilft wirklich und ein Ausweg aus dem Teufelskreis scheint unmöglich. Ein mutierender, pilzartiger Parasit entkommt aus einem unterirdischen Geheimlabor und verwandelt Menschen und Tiere in zombieartige Wesen.

Die Self-Storage-Angestellten Teacake visuellen Möglichkeiten fasziniert. Am liebsten schaut er Horror, Western, Mystery und Thriller. Musicals und romantische Komödien kosten ihn allerdings Überwindung. Neu auf Amazon Prime Video: In dieser blutigen Horror-Komödie trifft "Wednesday"-Star Jenna Ortega auf Marvel-Helden