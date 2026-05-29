Die 64-jährige Komikerin und Schauspielerin zeigt ihr neues Aussehen

Die 64-jährige Komikerin und Schauspielerin hat ihr frisches Aussehen nun auch visuell in Szene gesetzt. Sie teilte auf Vorher-Nachher-Fotos mit, die das Ergebnis ihres Eingriffs zeigen. Bereits einen Tag zuvor hatte sie auf Substack in einem persönlichen Essay mit dem Titel "Decisions" offen über die Hintergründe ihrer Entscheidung geschrieben.

Die 64-jährige Komikerin und Schauspielerin hat ihr frisches Aussehen nun auch visuell in Szene gesetzt. Sie teilte auf Vorher-Nachher-Fotos mit, die das Ergebnis ihres Eingriffs zeigen.

Bereits einen Tag zuvor hatte sie auf Substack in einem persönlichen Essay mit dem Titel "Decisions" offen über die Hintergründe ihrer Entscheidung geschrieben. Besonders interessant ist, dass sie trotz der sichtbaren Veränderung kaum Reaktionen aus ihrem Umfeld erhalten hat. Ihre Tochter hat kein Wort gesagt, und die Komikerin ist durch eine existenzielle Krise gegangen. Sie hatte in ihrem Substack-Post bereits deutlich gemacht, dass sie ihre Haltung zu Facelifts überdenken wollte.

Jahrelang hatte sie sie aus feministischen Überzeugungen abgelehnt und darin einen Verrat am Altern gesehen. Erst nachdem sie rund 25 Kilogramm abgenommen hatte, begann sie, ihre Haltung zu überdenken. Ihre Tochter Clay, 13, versuchte sie noch umzustimmen und klang dabei laut "genau wie ich selbst. Wie mein jüngeres, sichereres, moralisch starres Ich".

Die fünffache Mutter sieht darin jedoch auch eine Botschaft an ihre Kinder: "Ich will, dass sie in einer Welt aufwachsen, in der sie sich nicht verändern müssen, aber wissen, dass sie es können, wenn sie wollen.

" Sie will, dass ihre Kinder in einer Welt aufwachsen, in der sie sich nicht verändern müssen, aber wissen, dass sie es können, wenn sie wollen. Sie will, dass ihre Kinder frei sind, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ohne sich unter Druck gesetzt zu fühlen. Sie will, dass ihre Kinder in einer Welt aufwachsen, in der sie respektiert werden, unabhängig von ihrem Aussehen oder ihrem Alter.

Sie will, dass ihre Kinder in einer Welt aufwachsen, in der sie sich selbst finden können, ohne sich anpassen zu müssen. Sie will, dass ihre Kinder in einer Welt aufwachsen, in der sie ihre eigenen Wege gehen können, ohne sich von anderen beeinflussen zu lassen. Sie will, dass ihre Kinder in einer Welt aufwachsen, in der sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können, ohne sich unter Druck gesetzt zu fühlen.

Sie will, dass ihre Kinder in einer Welt aufwachsen, in der sie respektiert werden, unabhängig von ihrem Aussehen oder ihrem Alter. Sie will, dass ihre Kinder in einer Welt aufwachsen, in der sie sich selbst finden können, ohne sich anpassen zu müssen. Sie will, dass ihre Kinder in einer Welt aufwachsen, in der sie ihre eigenen Wege gehen können, ohne sich von anderen beeinflussen zu lassen





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