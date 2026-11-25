Die A3 ist wegen eines umgekippten Lkw zwischen dem Kreuz Bonn/Siegburg und der Raststätte Siegburg-Ost aktuell voll gesperrt.

ist wegen eines umgekippten Lkw zwischen dem Kreuz Bonn/Siegburg und der Raststätte Siegburg-Ost aktuell voll gesperrt. Der Lkw ist in der Nacht durch die Mittelleitplanke an einer Baustelle gefahren und umgekippt.

Im Fahrzeug saßen zwei Personen, eine Frau, vermutlich die Fahrerin, hat den Unfall nicht überlebt. Die Feuerwehr hatte beide aus dem Lkw befreit. Der Beifahrer konnte gerettet werden.

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"Wir hatten das Problem, dass zwei Rettungswagen nicht durch den Stau bis zur Unfallstelle gekommen sind. Deshalb mussten wir noch weitere Rettungskräfte nachfordern,"Hassan Rehman war auf dem Heimweg als er bemerkt, dass ein entgegenkommendes Fahrzeug ihn mit Fernlicht warnt. Nur knapp entgeht er so einem Zusammenstoß mit dem liegenden Lkw: "Ich habe sofort das Fernlicht eingeschaltet und erkannt, dass vor mir auf der Fahrbahn ein Lkw liegt. Ansonsten hätte ich das Hindernis überhaupt nicht gesehen.

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"Für Autofahrer, die am Mittwochmorgen auf der Strecke unterwegs sind, ist eine Umleitung über die Ausfahrt Lohmar eingerichtet. Die Sperrung wird laut Polizei noch einige Stunden dauern. Haribo pflanzt jetzt BäumePaketbote erbeutet mit Shampoo-Trick tausende EuroBaskets Bonn feiern souveränen Erfolg gegen UlmBonn on Ice eröffnet am Wochenende leicht verspätet. Trotz hoher Nachfrage ist unklar, wie lange es die Eisbahn noch geben wird.

Der Rhein wurde über den Sommer immer niedriger und kleiner. Jetzt aber hat der viele Regen die Pegel wieder steigen lassen.