Die AfD kommt besser an, die Regierung verliert an Zustimmung

Die AfD hat ihre Umfragewerte im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt gesteigert, während die CDU/CSU ihre Zustimmung um einen Punkt verloren haben. Die SPD bleibt mit 12 Prozent stagnieren. Experten sprechen von einer "Vertrauensschmelze" in die Politik und warnen vor der Entwicklung. Sie empfehlen harte Reformen und eine Steuersenkung, um die AfD-Umfragewerte zu reduzieren.

Die AfD kommt bei den Bundesbürger n immer besser an. Laut neuester INSA- Umfrage würden mittlerweile 29 Prozent die Rechtsaußen wählen (+1 zur Vorwoche). Anders ist es mit der schwarz-roten Regierung : CDU/CSU kommen nur noch auf 22 Prozent (–1 Punkt).

Die SPD verharrt bei desaströsen 12 Prozent. Von einer "Vertrauensschmelze" in die Politik ist die Rede. Lässt sich die Entwicklung noch stoppen? Oder geht das so weiter?

BILD fragte Experten, was passieren muss.

"Echte und gute Reformen sind das Beste, was passieren kann, damit die Umfragewerte der AfD wieder schrumpfen", so der Präsident des Wirtschaftsinstituts IWH (Halle), Prof. Reint Gropp (59). "Aus meiner Sicht ist der Regierungsapparat völlig überlastet. Zugleich fehlt der Mut zu wirklich grundlegenden Reformen wie z. B. einer spürbaren Steuersenkung.

Die muss zum 1. Januar unbedingt kommen und vor allem die Einkommen zwischen 50.000 und 60.000 pro Jahr entlasten.

", sagte Prof. Gropp. Auch der Konjunkturchef des Instituts IfW (Kiel), Prof. Stefan Kooths (57), mahnt u.a. eine Steuer- und Beitragsentlastung an. Kooths macht sich vor allem Sorgen um den Großteil der Normalverdiener. Denn: Topverdiener könnten bei zu hohen Steuern sehr schnell Deutschland verlassen.

"Ein starken Standort brauchen diejenigen, die diese Option nicht haben, damit ihre Arbeitskraft hierzulande möglichst produktiv bleibt und entsprechend gut bezahlt werden kann", so Kooths zu BILD. Der Ex-Wirtschaftsweise Prof. Lars Feld (59) mahnt darüber hinaus: Die Regierung muss die XXL-Verschuldung stoppen! Denn immer neue Staatskredite (2027 fast 200 Milliarden Euro neue Schulden) würden mittelfristig u.a. zu höheren Zinsen für Verbraucher führen. Und: Weil der Staat höhere Zinsen zahlen müsse, werde er dann z.

B. bei Sozialausgaben sparen müssen. Feld warnt: Wenn es so weit kommt, werden "die leicht zu verändernden Ausgaben, etwa die hohen Subventionen von Bund und Ländern, bereits reduziert sein müssen. Vor allem beim Bund führt dann kein Weg an einer Reduktion der Sozialleistungen vorbei.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Afd Umfrage Rechtsaußen CDU/CSU SPD Vertrauensschmelze Reformen Steuersenkung Bundesbürger Regierung Experten IWH Ifw Steuer- Und Beitragsentlastung XL-Verschuldung Zinsen Sozialausgaben Bund Länder Reduktion Der Sozialleistungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Die, die sehr viel haben“ sollen mehr bezahlen – wie sich die SPD in der Reformdebatte positioniertFraktionschef Matthias Miersch erklärt den Streit um die große Steuerreform und die Knackpunkte bei der Rente. Und was er über Jens Spahn denkt.

Read more »

Katholikentag in Würzburg: AfD-Verbot, AfD-Unterstützung und AfD-PolitikerDer Katholikentag in Würzburg ist ein ökumenischer Tag der offenen Tür für alle, der von der Katholischen Akademie Würzburg organisiert wird. Während die AfD explizit mit einem Bann belegt ist, erhalten andere politische Parteien und Organisationen Stände. Die AfD-Unterstützung unter Katholiken ist jedoch weiterhin vorhanden, wie Zahlen aus den BILD-Meinungstrends zeigen.

Read more »

Pflege in Deutschland: Die Bedeutung der pflegenden Angehörigen und die Kürzung der RentenbeiträgeDie Pflege in Deutschland ist ein wichtiges Thema, das die Bedeutung der pflegenden Angehörigen und die Kürzung der Rentenbeiträge für sie beleuchtet. Die Pflege ist harte Arbeit, die Millionen Menschen in Deutschland leisten, um Angehörige zu Hause zu pflegen. Die Bundesregierung hat jedoch beschlossen, die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige halbieren, was die finanzielle Situation dieser Menschen verschlechtert und die Bedeutung ihrer Arbeit gefährdet. Es ist wichtig, dass die Pflegeversicherung reformiert wird und dass die Sozialausgaben und die Gesundheitsversorgung verbessert werden, um die Pflegebedürftigen in Deutschland zu unterstützen.

Read more »

Wie die Regierung der AfD die nächste Steilvorlage liefertDie Rechtspartei klettert in einer Umfrage auf einen Rekordwert. Vor allem in der Union wächst die Nervosität, Söder warnt vor einem „Weimarer Weg“. Unterdessen schlingert das nächste Reformprojekt der Regierung: das Heizgesetz.

Read more »