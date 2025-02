Der US-Vizepräsident J.D. Vance fordert eine Zusammenarbeit deutscher Parteien mit der AfD, was zu heftigen Debatten über die Zukunft der deutschen Demokratie führt. Der Text analysiert die Herausforderungen, die sich aus der wachsenden Popularität der AfD ergeben, und diskutiert die verschiedenen Ansätze zur Bewältigung dieser Situation.

Die USA wollen, dass die AfD in Deutschland mitregiert. Das machte der US-Vizepräsident bei der Münchner Sicherheitskonferenz unverhohlen klar. Doch Empörung darüber reicht nicht. Nur radikale Ehrlichkeit. US-Vizepräsident J.D. Vance forderte am Freitag bei der Münchener Sicherheitskonferenz, dass die deutschen Parteien sich für die Zusammenarbeit mit der AfD öffnen sollten.

'Es gibt keinen Platz für Brandmauern', sagte er in einer Rede, die über weite Strecken den Kulturkampf der Neuen Rechten beförderte. Danach traf sich Vance mit der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel. Die symbolische Bedeutung ist enorm. Die USA, die Westdeutschland nach 1945 den Aufbau einer liberalen Demokratie ermöglichten und 1990 eine Wiedervereinigung in Freiheit unterstützten, setzen sich nun für die Regierungsbeteiligung einer Partei ein, bei der einzelne Landesverbändeals verfassungsfeindlich eingestuft sind. Die Rede macht die Agenda von US-Präsident Donald Trump und seinem Vize Vance für Europa klar: Sie wollen in allen Staaten Rechtsaußen-Parteien den Weg an die Macht ermöglichen.Klar, wir können diese Einflussnahme eindeutig zurückweisen. So wie es richtigerweise deutsche Politiker von Olaf Scholz bis Friedrich Merz taten. Nur sollten wir uns ehrlich machen: Empörung allein löst das Problem nicht. Und mindestens genauso wichtig: Wenn wir über die Verteidigung der Demokratie gegen Rechtsaußen sprechen, geben wir uns gern Illusionen hin. Man könnte auch sagen: einem Selbstbetrug. 'Wir sind die Brandmauer' lautete das Motto vieler Demonstrationen in den vergangenen Wochen. Ziel ist es, die CDU und CSU dazu zu bringen, jegliche Kooperation mit derzu unterlassen. Die Hoffnung vieler ist, dadurch die Demokratie zu stabilisieren, ohne zum scharfen Schwert eines Parteiverbotsverfahrens gegen die AfD greifen zu müssen.gegenüber der AfD sollten anerkennen, dass dieser Ansatz mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einer aussichtslosen Wette gegen die politische Schwerkraft gleichkommt. Es ist nicht sehr realistisch zu glauben, dass die Brandmauer längerfristig Bestand haben kann. Zum einen führt sie unbeabsichtigt mit dazu, dass die AfD immer stärker wird und der Brand immer mehr über die Mauer lodert. Thüringen gibt darauf einen Vorgeschmack. Es sind immer heterogenere Koalitionen notwendig, deren einziger Zweck darin besteht, die AfD von der Macht fernzuhalten. 'Gut regieren und die Probleme der Bürger lösen' als Antwort auf die AfD wird in immer wilder zusammengewürfelten Konstellationen immer schwerer möglich. Gleichzeitig kann sich die AfD im Laufe des Prozesses immer wirksamer als einzige Alternative zu den 'Systemparteien' in Szene setzen.Zum anderen wird die taktische Lage für Konservative in der Union immer frustrierender. Die AfD zu ihrer Rechten wird immer größer, während sie in Koalitionen immer unbefriedigendere Kompromisse mit Mitte-Links-Parteien eingehen muss. Es ist deshalb unwahrscheinlich, dass CDU-Chef Merz seine Partei auf Länderebene längerfristig disziplinieren kann, keinerlei Kooperation mit der AfD einzugehen. Dass Merz im Bundestag zuletzt gemeinsame Abstimmungen mit der AfD in Kauf genommen hat, wird die Fliehkräfte gegen das Verbot jeglicher Zusammenarbeit gerade in den ostdeutschen Landesverbänden noch einmal erhöhen. Sollte es zur formellen Zusammenarbeit mit der AfD in einzelnen CDU-Landesverbänden kommen, droht dies die Partei zu zerreißen. Tragischerweise hat die AfD mit ihrer Wette auf die Auflösung und Zersplitterung der CDU als christdemokratische Volkspartei keine schlechten Erfolgsaussichten.Die Schlussfolgerung daraus ist klar: All' diejenigen, die überzeugt sind, dass sich eine AfD durch eine Regierungsbeteiligung nicht entzaubert oder demokratisiert und deshalb nicht in die Nähe von Regierungsverantwortung gelangen darf, können nicht einfach auf den Fortbestand der Brandmauer bauen. Sie müssen sich ernsthaft mit einem Verbotsverfahren für die AfD auseinandersetzen, auch wenn dies eine schlechte und riskante Option ist. Wie Merz Anfang des vergangenen Jahres aus dem Scheitern des NPD-Verbotsverfahrens zu, weil es die Partei nicht für verfassungsfeindlich hielt. Das Gericht hielt es für erwiesen, dass die NPD 'planvoll und qualifiziert auf die Erreichung ihrer gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichteten Ziele' hinarbeitet. Grund für die Ablehnung des Antrags auf Parteiverbot war vielmehr, dass bei der Kleinpartei NPD 'konkrete Anhaltspunkte mit Gewicht' fehlten, dass sie damit erfolgreich sein kann. Somit ist es gerade die Tatsache, dass die AfD bundesweit derzeit rund 20 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereint, die den Erfolg eines Verbotsverfahrens sogar wahrscheinlicher macht. Genau das ist das Grundprinzip der 'wehrhaften Demokratie' des Grundgesetzes, das auch dem US-Vizepräsidenten in seiner gestrigen Rede nicht geläufig schie





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Afd Demokratie Rechtsaußen Brandmauer Verbotsverfahren US-Einfluss Politische Schwerkraft CDU Grundgesetz Wehrhafte Demokratie

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Merz, AfD und die Zukunft der deutschen Politik: Ein neuer Drehbuch für die Demokratie?Friedrich Merz gewinnt die Union an den Kanzlerkandidat, doch sein Ziel, ohne AfD zu regieren, gerät durch eine überraschende Entscheidung in Gefahr. Die AfD füllt eine Lücke in der deutschen Politik, doch die AfD-Unterstützung für Merz's Asylpolitik löst eine tiefe Spaltung in den anderen Parteien aus. Der Artikel analysiert die Auswirkungen dieser Entwicklung auf die deutsche Politik und die Zukunft der Demokratie.

Weiterlesen »

Der Tag der AfD: Eine schmerzhafte Zäsur für die deutsche DemokratieDer Bundestag hat mit Unterstützung der AfD eine restriktivere Migrationspolitik beschlossen. Die Bilder der Feierlichkeiten der AfD-Abgeordneten im Bundestag sind schockierend und markieren einen tiefgreifenden Wandel in der deutschen Politik. Die Union und die SPD sind in dieser Krise schwach und unfähig, eine gemeinsame Lösung zu finden.

Weiterlesen »

Ramelow warnt vor AfD-Aufstieg: 'Demokraten müssen zusammenhalten, wenn Faschismus zur Normalität wird'Bodo Ramelow (Die Linke) sieht in der AfD eine Gefahr für die Demokratie und warnt vor einem weiteren Erstarken der Partei. Er erinnert an den 'schwarzen Tag' der thüringischen Landtagswahl im September 2024, als dem Alterspräsidenten der AfD eine Überschreitung seiner Kompetenzen attestiert wurde. Ramelow betont die Bedeutung der Linken im kommenden Bundestag und sieht in der Eintrittswelle junger Menschen ein Zeichen für die wachsende Bewusstheit für die Gefahren, die die Demokratie bedrohen.

Weiterlesen »

Deutschlands Wahlkampf zieht großes Interesse in den USA an sichDie AfD erhält in amerikanischen Medien viel Aufmerksamkeit, mit dem Wall Street Journal, CNN und Bloomberg, die sich auf die Partei und ihre Wähler konzentrieren. Es wird diskutiert, ob die AfD als Neonazi-Partei bezeichnet werden kann und ein Artikel analysiert die Stimmen der AfD-Wähler. Es wird auch hervorgehoben, dass Frauen einen starken Einfluss auf die AfD haben und von den Ängsten der Frauen profitieren. Das Wall Street Journal und Yahoo News berichten über die Umfragen und die mögliche Zukunft der AfD bei der nächsten Wahl.

Weiterlesen »

Bundestag diskutiert Verfassungswidrigkeit der AfDDer Bundestag hat sich mit der Frage der Verfassungswidrigkeit der AfD befasst. CDU-Politiker Wanderwitz sieht die Gefahr eines langfristigen Schadens am deutschen Staat durch die AfD und forderte ein Verbot. Andere Abgeordnete warnten vor einer möglichen Demokratisierung der AfD durch ein Scheitern des Verfahrens. Neben einem Antrag auf sofortiges Verbot gibt es einen weiteren Antrag für ein Gutachten zur Überprüfung der Verfassungskonformität der AfD. Die AfD selbst kritisierte die Debatte als absurd.

Weiterlesen »

CDU und FDP stimmen mit der AfD ab: Ein Tabubrech in der deutschen DemokratieZum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik haben die CDU und die FDP einen Antrag gemeinsam mit der AfD im Bundestag beschlossen. Dieser Schritt wird als Tabubrech in der deutschen parlamentarischen Demokratie gesehen und wirft Fragen nach der Zukunft der Demokratie in Deutschland auf.

Weiterlesen »