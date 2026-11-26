Der Biokraftstoffhersteller verfünffacht sein operatives Ergebnis und peilt das obere Ende der Jahresprognose an. Die Aktie hat dennoch seit April mehr als die Hälfte ihres Werts verloren. Der Analystencall zeigt, woran Investoren zweifeln.

Verbio hatte am 12. November ein starkes Auftaktquartal gemeldet. Dennoch drehte der Kurs nach anfänglicher Stärke schnell wieder ins Minus und die Aktie verlor seither deutlich an Wert.

Wie tief der Fall ist, zeigt der Blick ins Frühjahr. Nach Ausbruch des Iran-Kriegs trieb der steigende Ölpreis den Kurs von rund 25 EUR auf über 47 EUR am 1. April. Heute notiert die Aktie rund 60 % unter diesem Hoch und unter dem Niveau vor der Rally.

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Der Markt hat Verbio als Wette auf teures Öl gekauft und verkauft sie nun, da die Ölpreise nachgeben, nach derselben Logik.