Die aktuellen Netflix-Highlights: "Das Kanu des Manitu" und "Mr. Mercedes" im Fokus

Zwei ausgewählte Highlights auf Netflix: Die deutsche Western-Komödie "Das Kanu des Manitu" als chaotische Fortsetzung und die psychologisch intensive Thriller-Serie "Mr. Mercedes" nach Stephen King. Beide Offers bieten packende Unterhaltung und gehören zu den derzeit beliebtesten Titeln auf der Plattform.

Netflix bietet eine riesige Auswahl an Filme n und Serien , was die Entscheidung für den nächsten Fernsehabend oft schwer macht. Um diese Auswahl zu erleichtern, werden die aktuell beliebtesten Titel auf der Plattform vorgestellt.

Dazu gehört die deutsche Western-Komödie "Das Kanu des Manitu", die 25 Jahre nach "Der Schuh des Manitu" ein neues Abenteuer von Abahachi und Ranger erzählt. Die beiden werden beschuldigt, eine skrupellose Bande zu sein, die unter ihrem Namen Überfälle begeht, und müssen ihre Unschuld beweisen, indem sie dem legendären Kanu des Manitu folgen. Die Handlung ist eine turbulente Mischung aus Verwechslungen, Verfolgungsjagden und skurrilen Begegnungen, die Parodie, Abenteuer und typischen Bully-Humor vereint.

Ein zweiter Tipp ist die Thriller-Serie "Mr. Mercedes", basierend auf Stephen Kings Bill-Hodges-Trilogie. Ein gestohlener Mercedes rast in eine Menschenmenge und tötet 16 Personen. Jahre später kann der pensionierte Ermittler Bill Hodges den Fall nicht loslassen und gerät in ein gefährliches Psychoduell mit dem Täter Brady Hartsfield, der ihn mit Nachrichten provoziert. Beide Geschichten zeigen, warum sie zu den aktuellen Favoriten auf Netflix gehören, und bieten spannende, humorvolle oder düstere Unterhaltung für unterschiedliche Geschmäcker





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