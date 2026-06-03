Die Allstars-Staffel von "Kampf der Realitystars" kehrt im Frühling 2026 zurück. Hier sind alle Infos zu den diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Die Allstars-Staffel von "Kampf der Realitystars" kehrt im Frühling 2026 zurück. Hier sind alle Infos zu den diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Sendung ist seit Jahren eine feste Größe im deutschen Unterhaltung sprogramm.

In der Show treten bekannte Persönlichkeiten aus verschiedenen Reality-Formaten in Thailand gegeneinander an und kämpfen in Spielen sowie strategischen Abstimmungen um ein Preisgeld. Im Zentrum stehen dabei nicht nur sportliche Herausforderungen, sondern vor allem soziale Dynamiken, Intrigen und Allianzen innerhalb der Gruppe. Die diesjährige Allstars-Staffel hebt das Konzept auf eine neue Ebene, indem ausschließlich besonders prägende oder polarisierende Kandidatinnen und Kandidaten aus früheren Staffeln zurückkehren. Dadurch sollen bereits bestehende Allianzen vertieft und bestehende Rivalitäten weiter verschärft werden.

Insgesamt entsteht so eine Staffel, die weniger von Überraschungen durch Neulinge, sondern stärker von kalkulierten Spielzügen und wiederkehrenden Konflikten geprägt ist. Welche ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kehren für die Allstars-Staffel zurück? Die Antwort auf diese Fragen liefern wir Ihnen hier. Cecilia, eine 30-jährige Düsseldorferin, wird in der Sendung wieder teilnehmen.

Sie ist bekannt aus Formaten wie "Germany's Next Topmodel", "Der Bachelor" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!

". Elsa, eine 21-jährige Österreicherin, kehrt ebenfalls zurück. Sie sammelte bereits Erfahrungen in Shows wie "Germany's Next Topmodel", "Das große Promi-Büßen" und "The 50". Emmy, eine 26-jährige Madrilenin, wird in der Allstars-Staffel wieder teilnehmen.

Sie nahm im Jahr 2023 in der 4. Staffel teil und sammelte Reality-Erfahrungen in Sendungen wie "Beauty and the Nerd", "Promis unter Palmen" und "Temptation Island VIP". Georgina, eine 35-jährige Dubaierin, ist eine feste Größe im Reality-TV. Sie ist bekannt aus Formaten wie "Der Bachelor", "Das Sommerhaus der Stars" und "Villa der Versuchung".

Gino, ein 33-jähriger Berliner, kehrt in der Allstars-Staffel zurück. Er nahm bereits an der zweiten Staffel teil und trat in Sendungen wie "Prince Charming" und "Charming Boys" auf. Giuliana, eine 29-jährige Dubaierin, wird in der Sendung wieder teilnehmen. Sie erlangte Bekanntheit in Reality-Shows wie "Germany's Next Topmodel", "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!

" und "Adam sucht Eva". Kader Loth, eine 53-jährige Berlinerin, gehört zum Urgestein des Reality-TVs. Sie nahm bereits an zahlreichen Shows teil, darunter "Big Brother", "Frauentausch" und "IBES". Kate, eine 39-jährige Kölnerin, kehrt in der Allstars-Staffel zurück.

Sie ist bekannt aus Sendungen wie "Take Me Out", "Temptation Island VIP" und "Villa der Versuchung". Matthias, ein 42-jähriger Hammelburger, wird in der Sendung wieder teilnehmen. Er hat schon zahlreiche Auftritte im Reality-TV gehabt, darunter "Promis unter Palmen", "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!

" und "Forsthaus Rampensau". Maurice, ein 27-jähriger Bielefelder, kehrt in der Allstars-Staffel zurück. Er sammelte bereits Erfahrungen in Sendungen wie "Love Island", "Are You The One" und "Forsthaus Rampensau". Yana und Tayisiya, zwei 25-jährige Zwillingsschwestern aus Bergkamen, werden in der Sendung wieder teilnehmen. Sie erlangten Bekanntheit über TikTok und als Tennisspielerinnen





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