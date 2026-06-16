Die alten Herren auf der WM: Messi, Ronaldo, Modric und Neuer

Im internationalen Spitzenfußball ist 40 das neue 30! Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric und Manuel Neuer sind alle 40 Jahre alt und spielen weiterhin auf Weltklasse-Niveau. Sie sind Beispiele für die eisernen Disziplin und die Erfahrung, die manchmal den Zweikampf ersetzt.

Der Mittwoch ist bei der WM der Tag der alten Männer! Der guten alten Männer! Der Tag der ewig jungen Superstars. Lionel Messi hat in der Früh mit Titelverteidiger Argentinien gegen Algerien gespielt.

Er wird während der WM 39. Cristiano Ronaldo spielt gegen Kongo und wie Messi seine 6. WM. Er ist 41.

Luka Modric, der ewige Dirigent von Kroatien, tritt gegen England an. Er ist 40. Und da Manuel Neuer mit 40 gerade erst sein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft gefeiert hat, kann man mit Fug und Recht sagen: Im internationalen Spitzenfußball ist 40 das neue 30! Die Erfahrung ersetzt manchmal den Zweikampf, das Auge den Sprint.

Aber wer in diesem Alter nach wie vor auf Weltklasse-Niveau spielt, der muss ein ganz Großer sein. Zu schaffen ist das nur mit eiserner Disziplin





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