Die Analyse von Ulrich Reitz: „Ukraine wird zur strategischen Zwickmühle für Merz“
Die Ukraine-Politik spaltet die Union. Auf der einen Seite sind beinharte Ukraine-Verbündete, auf der anderen Seite Kritiker des derzeitigen Kurses. Was das bedeutet, auch für Kanzler Merz, analysiert FOCUS-online-Chefkorrespondent Reitz.
Die Ukraine-Politik spaltet die Union. Auf der einen Seite sind beinharte Ukraine-Verbündete, auf der anderen Seite Kritiker des derzeitigen Kurses. Was das bedeutet, auch für Kanzler Merz, analysiert FOCUS-online-Chefkorrespondent Reitz..
Dort gibt es glasklare Ukraine-Unterstützer wie die Außenpolitiker Roderich Kiesewetter oder Norbert Röttgen, aber auch gewichtige Personen, die das anders sehen. Ganz vorne:FOCUS-online-Chefkorrespondent Ulrich Reitz blickt auf den Bundeskanzler.
„Er hat ja nach den Gipfeln der vergangenen Woche gesagt, dass er bereit sei, direkt auch mitzu verhandeln. Das ist auch richtig so. Aber man muss auch sagen, für die Bundesregierung ist das eine neue Position.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at focusonline
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten