Die Ukraine-Politik spaltet die Union. Auf der einen Seite sind beinharte Ukraine-Verbündete, auf der anderen Seite Kritiker des derzeitigen Kurses. Was das bedeutet, auch für Kanzler Merz, analysiert FOCUS-online-Chefkorrespondent Reitz.

Die Ukraine-Politik spaltet die Union. Auf der einen Seite sind beinharte Ukraine-Verbündete, auf der anderen Seite Kritiker des derzeitigen Kurses. Was das bedeutet, auch für Kanzler Merz, analysiert FOCUS-online-Chefkorrespondent Reitz..

Dort gibt es glasklare Ukraine-Unterstützer wie die Außenpolitiker Roderich Kiesewetter oder Norbert Röttgen, aber auch gewichtige Personen, die das anders sehen. Ganz vorne:FOCUS-online-Chefkorrespondent Ulrich Reitz blickt auf den Bundeskanzler.

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„Er hat ja nach den Gipfeln der vergangenen Woche gesagt, dass er bereit sei, direkt auch mitzu verhandeln. Das ist auch richtig so. Aber man muss auch sagen, für die Bundesregierung ist das eine neue Position.