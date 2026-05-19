Die Annäherung Chinas und Russlands: Putin in Peking zum wichtigsten Gipfel seit Trump-Besuch

Nach dem Besuch von Donald Trump in China reist Wladimir Putin nach Peking, um die Beziehungen zwischen Russland und China weiter zu vertiefen. Experten sehen das Treffen als entscheidend für die Zukunft der strategischen Partnerschaft an, insbesondere angesichts der Ukraine-Krise und der wirtschaftlichen Herausforderungen Russlands. Geopolitische Spannungen und gemeinsame Interessen stehen im Vordergrund.

Der China-Experte Adrian Geiges erklärt, was die Machthaber Xi Jinping und Wladimir Putin verbindet. Kaum hat sich der US-Präsident Donald Trump (79) aus China zurückgezogen, ziehen Peking und Moskau noch näher zusammen.

Bereits am Dienstag ist der russische Präsident Wladimir Putin zu einem offziellen Besuch im Reich der Mitte angekommen. Die Einladung soll nach russischen Angaben von Xi Jinping persönlich zugangen sein, passend zum 25. Jahrestag des Vertrags über gute Nachbarschaft, Freundschaft und Zusammenarbeit. Das Treffen ist laut Geiges besonders wichtig, da die russische Offensive in der Ukraine ins Stocken geraten sei.

Putin braucht jetzt Verhandlungen, zunächst mit den USA und später möglicherweise direkt mit der Ukraine. In Peking will er sich mit seinem "großen Bruder" China abstimmen.

Zudem spielt die schlechte wirtschaftliche Lage Russlands eine Rolle, weswegen Putin auch Handelsfragen thematisieren will. Geiges deutet an, dass China und Russland eine gemeinsame Weltsicht haben, die sich deutlich von der liberalen Demokratie unterscheidet. Die beiden Länder wollen zeigen, dass sie eine friedliche Koexistenz mit den USA anstreben, aber gleichzeitig eine abweichende politische Orientierung verfolgen.

Bei dem zweitägigen Gipfel dürften sich Xi Jinping und Wladimir Putin über diverse Themen austauschen, darunter die politische Lage in den USA nach den Wahlen, die Ukraine-Krise und Irans Rolle in der Region. Zudem wird die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern eine große Rolle spielen, insbesondere die geplante Pipeline "Kraft Sibiriens 2", die jährlich 50 Milliarden Kubikmeter Gas aus der russischen Arktis nach China liefern soll. Die Asien-Experten gehen davon aus, dass China und Russland in Zentralasien unterschiedliche Interessen haben.

Während Moskau traditionell einen starken Einfluss ausübt, bindet Peking die Region durch das Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstraße" immer mehr an sich. Russland ist dabei oft der "Juniorpartner", was einige Spannungen verursacht. Trotzdem stellen beide Länder den Kampf gegen die liberale Demokratie überregionale Konflikte, zumindest vorläufig. Im Gegensatz zum Besuch Trumps, bei dem nur bilaterale Gespräche stattfanden, diskutieren China und Russland nach ihrem Gipfeltreffen auch den Abschluss einer gemeinsamen Erklärung





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Xi Jinping Wladimir Putin China-Russland-Beziehungen Ukraine-Konflikt Energiepartnerschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nach Trump kommt Putin: Warum Peking zum neuen Wallfahrtsort der Geopolitik wirdEs geht um den Schulterschluss zweier Autokraten und eine sehr spezielle Beziehung. Was die Welt von diesem Treffen zu erwarten hat.

Read more »

Nach Trump nun Putin: Peking wird zum Machtzentrum der WeltpolitikWenige Tage nach US-Präsident Donald Trump stattet von heute an auch Kremlchef Wladimir Putin China einen zweitägigen Besuch ab.

Read more »

Nach Trump nun Putin: Peking wird zum Machtzentrum der WeltpolitikWenige Tage nach US-Präsident Donald Trump stattet von heute an auch Kremlchef Wladimir Putin China einen zweitägigen Besuch ab.

Read more »

Putin besucht Xi in Peking - kurz nach TrumpChina betont die zeitliche Nähe: Nur Tage nach dem US-Präsidenten ist der Kremlchef zu Gast. Geplant war der Besuch zwar schon vorher, inhaltlich besteht trotzdem ein Zusammenhang. Dutzende Dokumente sollen unterzeichnet werden, etwa eine Erklärung zur Schaffung einer multipolaren Weltordnung.

Read more »