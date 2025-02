Die Anstalt wird neuerdings von ZDF-Tochter produziert

Die ZDF-Sendung „Die Anstalt“ ist in neuerlicher Hand. Nach einem Wechsel der Produktionsfirma wird die Sendung nun von der Tochterfirma des ZDF Studios, Content Laden, produziert. Der Wechsel folgt auf die Einstellung von Max Uthoff in der vergangenen Ausgabe, da er Wahlwerbung für die Linke machte.

Die vergangenen Tage brachten viel Trubel um die ZDF -Sendung „ Die Anstalt “. Max Uthoff musste kurzfristig aus der Ausgabe am Dienstag aussetzen, weil er Wahlwerbung für die Linke machte. Die Tatsache, dass prominente Bildschirmgestalten sich politisch engagieren, ist in der Zeit vor einer Wahl (sechs Wochen) nicht im Programm vorgesehen. Das ZDF befolgt diese Regel seit vielen Jahren. Uthoff war davon nicht informiert, wie er erklärte.

Ein Rausschmiss oder Berufsverbot ist jedoch ausgeschlossen, er wird auch weiterhin Teil der Sendung sein. Doch nicht nur im direkten Umfeld der Sendung gab es Veränderungen. Die am Dienstag ausgestrahlte Folge, bei der vom eigentlichen Trio (Claus von Wagner, Max Uthoff und Maike Kühl) nur noch Maike Kühl übrig blieb, wurde erstmals von der Produktionsfirma Content Laden verantwortet. Content Laden ist eine 70-prozentige Tochterfirma des ZDF Studios. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet, Geschäftsführer ist Tom Gamlich, der auch Anteile am Unternehmen hält. Content Laden übernahm die Produktion von „Die Anstalt“ von der Redspider Networks GmbH, die das Format in den vergangenen Jahren verantwortete. Zu den Gründen des Wechsels schweigt sich das ZDF auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de aus. Eine Sendersprecherin bestätigt jedoch: „Ein großer Teil des bisherigen Teams ist weiterhin für ‘Die Anstalt’ tätig.“ Auch Redspider soll nicht völlig verschwinden. Die Produktionsfirma ist zwar nicht mehr für die Produktion der Sendung zuständig, aber weiterhin als Studio- und Technik-Dienstleister für das Format tätig, so das ZDF. Welche Auswirkungen der Verlust des Produktionsauftrags für Redspider haben wird, ist unklar. Für das Unternehmen war die Sendung eines der wichtigsten Formate. Geschäftsführer Paul Borgetto will sich gegenüber DWDL.de nicht äußern und verweist stattdessen auf das Statement des ZDF. Unter den aktuellen Projekten führt Redspider auf seiner Webseite neben „Die Anstalt“ nur den Ludwig Erhard Gipfel im Mai auf, hier sorgt man für einen Livestream und diverse Formate rund um die Veranstaltung





DWDL / 🏆 71. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Die Anstalt ZDF Content Laden Redspider Networks Gmbh Max Uthoff

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dschungelcamp: „Die Stunde danach” heute NICHT im Free-TV - SO seht ihr die Sendung trotzdemGanze Folgen von„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Die Stunde danach“ im Livestream und online auf RTL+ sehen.

Weiterlesen »

ZDF brach Live-Sendung ab: Mordfall aus Köln zurück im TVEin neuer Anlauf für die Aufklärung eines Kölner Mordes von 1992. Kommen die Hintergründe des Falls von Andrea W. (†28) jetzt ans Licht?

Weiterlesen »

Bares für Rares: Händler wird in ZDF-Sendung verletztAutsch, das tat weh: Händler Julian Schmitz-Avila machte bei „Bares für Rares“ (ZDF) die schmerzhafte Erfahrung, dass manche Objekte ein gewisses Verletzungsrisiko mit sich bringen.

Weiterlesen »

Zahnarzt in ZDF-Sendung sagt, Flüchtlinge werden bei der Terminvergabe bevorzugtIn der Sendung „Frontal“ berichten zwei Zahnärzte von wachsenden Problemen bei der Terminvergabe. Ukrainische Flüchtlinge hätten einen höheren Bedarf und würden bevorzugt behandelt.

Weiterlesen »

ZDF-Reporter nennt eigene Sendung „nicht repräsentativ“In der ZDF-Sendung Schlagabtausch zur Bundestagswahl 2025 applaudierte das Publikum nur für Linke und Grüne. Es wurde wohl zielgerichtet ausgesucht.

Weiterlesen »

ZDF-Sendung vor Bundestagswahl: Politische Polarisierung im PublikumEine Live-Sendung des ZDF vor der Bundestagswahl zeigte eine deutliche Polarisierung im Publikum. Während die Aussagen von Matthias Banazak und Nils van Aken mit Zustimmung und Applaus aufgenommen wurden, blieben die Positionen von FDP-Chef Christian Lindner, AfD-Chef Tino Chrupalla, BSW-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht und dem Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, deutlich zurückhaltender. Die Zusammensetzung des Publikums, hauptsächlich aus Studierenden linker Universitäten, wurde als mögliche Ursache für die politische Ausrichtung des Publikums diskutiert.

Weiterlesen »