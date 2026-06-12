Die Lizenz des Formats geht zurück zur BBC nach England. Die deutsche Ausgabe wird in Zukunft von der BBC Germany selbst produziert.

Die Ära von ' Let's Dance ' bei RTL endet 2028. Die Lizenz des Formats geht zurück zur BBC nach England. Das internationale Originalformat heißt ' Strictly Come Dancing ' und wird von der BBC weltweit vertrieben.

Die deutsche Ausgabe wurde seit 2006 in Lizenz produziert von Seapoint Productions. In Zukunft wird die BBC Germany die deutsche Ausgabe selbst produzieren. Die Entscheidung sorgt für Aufsehen in der TV-Branche. König Charles gilt als begeisterter Zuschauer von 'Strictly Come Dancing'.

Die Show, die deutsche Zuschauer als 'Let's Dance' kennen, landet gewissermaßen wieder in der Heimat des britischen Originals. Für Seapoint bedeutet der Schritt das Ende eines langen und erfolgreichen Kapitels. Die Produktionsfirma prägte die deutsche Version der Tanzshow über viele Jahre entscheidend mit. BILD-Vize Tanja May mit der 'Let's Dance'-Jury Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi.

Für die Juroren wird sich nichts ändern. Seapoint-Geschäftsführerin Nina Klink blickt trotz des Abschieds mit großer Zufriedenheit auf die gemeinsame Zeit zurück. Die Moderatoren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich haben wie die Jurymitglieder direkte Verträge mit RTL. König Charles ist ein großer Fan der britischen Ur-Version von 'Let's Dance'.

Ganz ohne Wehmut geht der Abschied dennoch nicht über die Bühne. Klink spricht davon, den 'Staffelstab' mit großem Stolz zu übergeben. Gleichzeitig wolle sich Seapoint künftig neuen Ideen, Formaten und Projekten widmen. Zunächst richtet sich der Blick aber auf das große Jubiläum: Im kommenden Jahr feiert 'Let's Dance' sein 15-jähriges Jubiläum.

Für die Zuschauer gibt es trotz des Lizenzwechsels eine wichtige Entwarnung: An der Besetzung der Jury ändert sich nach aktuellem Stand nichts, denn die Juroren haben direkte Verträge mit RTL





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Let's Dance RTL BBC Strictly Come Dancing Tanzshow

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran bereitet WM-Teilnahme vor: Nationalmannschaft könnte Spiele abbrechen, Flagge-Regel sorgt für KontroversenDer Iran bereitet mit einer brisanten Ankündigung für Aufsehen. Die Nationalmannschaft könnte Spiele sogar abbrechen – allerdings nicht aus sportlichen Gründen. Hintergrund sind mögliche Protestaktionen gegen die politische Führung der Islamischen Republik während der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Sportminister Ahmed Donjamali machte die Haltung des Landes deutlich. "Wir haben der Fifa bereits mitgeteilt, dass die Verantwortlichen des Teams das Spiel abbrechen würden, sobald wir in den Stadien politische Parolen hören." Auch bei einem anderen Thema zeigt sich der Verband kompromisslos. Nach Angaben aus dem Iran soll die Fifa sicherstellen, dass iranische Fans ausschließlich die offizielle Flagge der Islamischen Republik in die Stadien mitbringen dürfen. Besonders umstritten ist dabei die historische persische Flagge mit Löwen- und Sonnenemblem. Diese wird vor allem von Oppositionsgruppen und Monarchisten genutzt und gilt für viele Iraner im Ausland als Symbol des Widerstands gegen die aktuelle Staatsführung. Sollte diese Fahne in den Stadien auftauchen, droht laut Donjamali ebenfalls ein Spielabbruch durch die iranische Mannschaft. Ob eine solche Regelung überhaupt durchsetzbar wäre, erscheint allerdings fraglich. Gerade bei den WM-Spielen in den USA dürfte die Kontrolle schwierig werden. Besonders brisant: Zwei der drei iranischen Vorrundenspiele finden in Los Angeles statt, wo ein großer Teil der iranischen Diaspora in den USA lebt. Die Stadt wird deshalb auch "Tehrangeles" oder "Irangeles" genannt. Zusätzlich erschwert das angespannte Verhältnis zu den USA die WM-Teilnahme. Wegen Einreisebeschränkungen verlegte der Verband sein Teamquartier von Arizona ins mexikanische Tijuana. Laut iranischem Botschafter darf die Mannschaft nur an Spieltagen in die USA einreisen. In der Gruppenphase trifft der Iran auf Neuseeland, Belgien und Ägypten – begleitet von einem politischen Konflikt, der schon vor dem ersten Anpfiff für Spannung sorgt.

Read more »

Die zweite Enteignung: Ostdeutsche bekamen die sanierte Stadt, andere die GrundbücherAufbau-Ost-Programme waren eigentlich Vermögenssubvention West, sagt der Soziologe Denis Huschka. Das habe langfristige Folgen für Ostdeutschland.

Read more »

„Let’s Dance“-Profi Ekaterina Leonova hat die deutsche StaatsbürgerschaftDas war ein langer (Behörden-) Tanz!

Read more »

RTL-Erfolgsshow 'Let's Dance' wechselt die ProduktionsfirmaDas gab es noch nie: Ein Erfolgsformat der Größe von 'Let's Dance' bekommt eine neue Produktionsfirma - und der Sender hat keinen Einfluss darauf. Lizenzgeber BBC Studios will die RTL-Show ab 2028 mit deutscher Tochter selbst produzieren; Seapoint Productions verliert den Auftrag.

Read more »