Die Arbeiten in der Arena des deutschen Rekordmeisters Double haben begonnen. Der Rollrasen mit integrierten Kunstfaser-Netzen wird komplett weggezogen, um Platz für die Konzert-Wochen in der Sommerpause des Teams von Double-Trainer Vincent Kompany (40) zu schaffen.

Die Arbeiten in der Arena des deutschen Rekordmeister s Double begannen am Mittwoch. Foto: allianzarena/Instagram Rund zwei Drittel des Rasens wurden am ersten Tag abgetragen. Den Rest erledigten die Arbeiter am Donnerstagmorgen.

Der Rollrasen mit integrierten Kunstfaser-Netzen wird komplett weggezogen. Hintergrund: Nach dem Abtragen des Rasens geht der Aufbau für die Konzert-Wochen in der Sommerpause des Teams von Double-Trainer Vincent Kompany (40) los. Nach der Premiere in der Allianz Arena am 20. Juni 2025 mit der Rock-Band Guns N' Roses werden in diesem Sommer erstmals mehrere Musik-Acts im Bayern-Stadion auftreten: Linkin Park (11.

/12. Juni), Foo Fighters (17. Juni), The Weekend (25. bis 27. Juni), BTS (11.

/12. Juli) und Helene Fischer (17. Juli). Foto: allianzarena/Instagram Gilt nicht eigentlich ein Konzertverbot in der Fröttmaninger Arena?

Eigentlich schon - jedoch ist der Beschluss der Stadt München, der eine Bedingung für die Baugenehmigung vor über 20 Jahren war, aktuell ausgesetzt, solange das Münchner Olympiastadion umfassend saniert wird. Da auch für 2027 noch keine Musik-Events im WM-Stadion von 1974 angesetzt werden können, stehen auch im kommenden Sommer wieder Konzerte in der Allianz Arena an. Die Olympiastadion-Sanierung wird voraussichtlich bis 2028 dauern. Nach dem Auftritt von Superstar Helene Fischer (41) gehen dann ab circa 20.

Juli wieder die Arbeiten in der Arena los, damit bis zum ersten Heimspiel ein frischer und perfekter Rasen liegt. Am 15. August empfängt der Double-Sieger beim Telekom-Cup RB Leipzig (15.30 Uhr), am 28. August startet dann wieder die Bundesliga-Saison





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