Die Bachelorette 2026: Neue Kandidatinnen und Neuerungen

Die Bachelorette 2026 startet bald und bietet wieder neue Kandidatinnen und Neuerungen. Einige Kandidatinnen haben bereits Erfahrung in der Medienwelt, und einige werden als Maulwurf in der Staffel auftreten. Die Show ist ab dem 6. Mai 2026 auf RTL+ im Streaming verfügbar und wird ab dem 10. Juni 2026 im Free-TV ausgestrahlt.

Isabel (29), Bankkauffrau aus MünchenJoleen (34), Verkäuferin im Luxuseinzelhandel aus HamburgJuliana (33), Physiotherapeutin und Pferdeosteopathin aus Bad HonnefKim (32), Social -Media- und Creator-Managerin aus Frankfurt am MainLili-Marie (26), Studentin der Wirtschaftspsychologie aus HamburgNadja (28), Tax Consultant aus StuttgartSelin (26), Marketing-Managerin aus Bad LaaspheYana (32), Marketing-Managerin aus Berlin Auffallend ist in diesem Jahr, dass einige Kandidatinnen schon Erfahrung in der Medienwelt haben.

Amy und Lia arbeiten beide als Content-Creatorinnen und sind auf Instagram und TikTok aktiv, während Josi aus Berlin als Moderatorin bereits TV-Erfahrung mitbringt. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt vor allem Kandidatin Kim, über die bereits vor Staffelstart spekuliert wurde, dass sie Sebastian Paul schon vor der Sendung kannte. Eine weitere Neuerung in der Staffel: Lena ist zwar Kandidatin der Show, allerdings nicht auf der Suche nach der großen Liebe.

Sie ist als “Maulwurf” in der Staffel dabei, denn sie ist Tims zwei Jahre jühger Schwester. Sie soll den anderen Kandidaten auf den Zahn füllen und herausfinden, wer es ernst meint. Die Show ist seit dem 6. Mai 2026 auf RTL+ im Streaming verfügbar.

Im Free-TV geht es nur wenige Wochen später weiter: Ab dem 10. Juni 2026 laufen die Folgen auch bei RTL. Dort wird die Show immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Die Bachelorette 2026 Neue Kandidatinnen Neuerungen Medienwelt-Erfahrung Maulwurf

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kreissparkasse rechnet mit stabiler GeschäftsentwicklungDie Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg will die Ertragslage 2026 auf dem Niveau des Vorjahres halten.

Read more »

Giro d'Italia jetzt live 2026: 10. Etappe morgen im Free-TV und im kostenlosen Joyn-StreamDer Giro d'Italia stellt die erste Grand-Tour für die Radsportler im Jahr 2026 dar.

Read more »

Giro d'Italia jetzt live 2026: 10. Etappe heute im Free-TV und im kostenlosen Joyn-StreamDer Giro d'Italia stellt die erste Grand-Tour für die Radsportler im Jahr 2026 dar.

Read more »

"Die Bachelors" 2026: Zwei Männer, ein Ziel - die große Liebe findenDie Bachelors ist eine beliebte deutsche Reality-Dating-Show, die in die nächste Runde geht. In der neuen Staffel werden zwei Rosenkavaliere parallel auf die Suche nach ihrer besseren Hälfte gehen. Ein besonderer Twist: erstmals zieht eine verdeckte Kandidatin in die Villa ein, um das Geschehen im Hintergrund zu mischen.

Read more »