Die Bachelorette Schweiz: RTL+ startet Ariel Staffel am 5. November

RTL+ zeigt ab dem 5. November die Schweizer Ausgabe der Bachelorette mit Ariel als Bachelorette. Hintergrundinfos zur Reality-Serie.

Der Sendeanstalt RTL hat seine Programmplanung für den Monat November veröffentlicht. Dabei wurde eine neue Ausgabe der Reality-Show Die Bachelorette bekanntgegeben. Die Schweiz er Variante der populären Dating-Sendung startet am fünften November im Streamingdienst RTL+. Dies ist eine deutliche Erweiterung des Angebots für deutschsprachige Zuschauer, die bisher auf lokale Anbieter angewiesen waren. Die Sendung richtet sich speziell an Fans von Trash-TV und Reality-Dating-Formaten.

Ariel ist die neue Bachelorette

Die Hauptdarstellerin dieser Staffel ist der Reality-Star Ariel. Sie ist erst 23 Jahre alt und gilt bereits als feste Größe in der Branche. Ariel gibt in der Sendung die Rosen an die männlichen Kandidaten aus. Diese Situation ist ungewöhnlich, da sie zuvor meist in anderen Rollen in Erscheinung trat. Die Kandidaten wussten bereits vor ihrer Bewerbung, wer sie erwartet. Im Gegensatz zu normalen Staffeln wurde das Geheimnis vorab gelüftet. Dies soll die Spannung im Verlauf der Show erhöhen. Die Männer konnten sich so besser auf das Temperament der 23-Jährigen einstellen.

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Medienpräsenz und Vorgeschichte

Ariels Erfolgsgeschichte im Fernsehen ist schnell entstanden. Ihr Debüt hatte sie vor knapp drei Jahren in der RTL-Sendung Love Fool. Seitdem war sie in zahlreichen anderen Formates zu sehen. Dazu gehören die Sendungen The 50, Prominent getrennt und Are You The One? in der VIP-Version. Auch im australischen Dschungel war sie aktiv. Dort erreichte sie den sechsten Platz bei der VIP-Ausgabe der Big-Brother-Show. Ihre harte Art sorgte dort für viele Diskussionen und Drama.

Bei den aktuellen Reality Awards wurde sie in zwei Kategorien ausgezeichnet. Sie erhielt den Titel Dramaqueen des Jahres und den des weiblichen Realitystars des Jahres. Diese Auszeichnungen unterstreichen ihre große Beliebtheit bei den Zuschauern. Mit ihrer Tochter Giuliano Hediger hat sie eine persönliche Verbindung zur TV-Welt. Die gemeinsame Tochter besuchte sogar die Dreharbeiten der aktuellen Bachelorette-Staffel. Das Bild zeigt, wie familiäre und berufliche Aspekte hier verschmelzen. Ariel nutzt diese Sichtbarkeit bewusst für ihre Karriere.

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Beziehungsstatus und neue Bekanntschaften

Während der Dreharbeiten zur Schweizer Bachelorette gibt es Gerüchte um Ariels Privatleben. Laut Medienberichten wie denen von BILD hat sie einen neuen Partner gefunden. Der Gesuchte ist Lorik Bunjaku, der 30 Jahre alt ist. Er nahm an der Sendung Fame Fighting teil. Dabei unterlag er Tommy Pedroni. Nach dieser Niederlage soll sich Ariel in ihm verliebt haben. Beobachtungen zufolge besuchte Ariel häufig die Umkleidekabine des Boxers.

Ariel darf im Rahmen der Show selbst nichts über ihren Beziehungsstatus verraten. Die Produktionsregeln verbieten dies streng. Trotzdem deuten viele Indizien auf eine feste Bindung hin. Lorik Bunjaku ist auch als Teilnehmer von Fame Fighting bekannt. Die Verbindung zwischen den beiden ist bereits vor der Ausstrahlung der Show deutlich geworden. Dies macht die Sendung für viele Fans noch spannender. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich diese Dynamik auf die Rosenabenteuer auswirkt. Die ersten Ausschnitte der Kuppelshow sind bereits in sozialen Netzwerken kursiert.

Starttermin und Verfügbarkeit

Die Staffel läuft bereits seit dem 26. Oktober in der Schweiz. Für das deutsche Publikum beginnt die Ausstrahlung am fünften November. Der Zugang erfolgt ausschließlich über den Streaming-Dienst RTL+. Dies ist eine strategische Entscheidung des Senders. Es soll die Plattform für neue Inhalte stärken. Die Schweizer Ausgabe bietet deutsche Fans eine einzigartige Perspektive. Ariel bringt viel Erfahrung in das Format ein. Ihre Art, die Rosen zu verteilen, wird erwartet. Die Kombination aus Bekanntem und Neuem macht dieses Angebot attraktiv. Fans können nun ohne lokale Barrieren darauf zugreifen. Die Spannung auf die kommenden Folgen ist groß.