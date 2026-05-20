"Die Bachelors" 2026: Zwei Männer, ein Ziel - die große Liebe finden

Die Bachelors ist eine beliebte deutsche Reality-Dating-Show, die in die nächste Runde geht. In der neuen Staffel werden zwei Rosenkavaliere parallel auf die Suche nach ihrer besseren Hälfte gehen. Ein besonderer Twist: erstmals zieht eine verdeckte Kandidatin in die Villa ein, um das Geschehen im Hintergrund zu mischen.

In diesem Jahr gibt es dabei eine ganz besondere Erneuerung! Welche das ist? Wie funktioniert die Show? Wer sind die neuen Bachelors und welche Kandidatinnen kämpfen um ihr Herz?

Hier erfahren Sie alles, was Sie über "Die Bachelors" 2026 wissen müssen. Das Grundprinzip der Show ist vielen bereits vertraut: Ein Mann sucht vor laufender Kamera nach der großen Liebe – er ist der Bachelor. Rund 20 bis 30 Frauen stehen dabei zur Auswahl. In jeder Folge erhalten die Frauen, die eine Runde weiterkommen, eine Rose vom Bachelor, für die übrigen endet die Reise.

Am Ende der Staffel trifft der Bachelor schließlich seine Entscheidung und wählt eine letzte Kandidatin aus – sie bekommt die letzte Rose.das Konzept erweitert und jeweils zwei Männer gleichzeitig auf Liebessuche geschickt. Der Bachelor im Doppelpack ist seitdem etabliert. Auch in diesem Jahr geht es bei "Neu ist diesmal ein zusätzlicher Twist: Erstmals zieht eine verdeckte "Kandidatin" in die Villa ein. Tims jüngere Schwester Lena beobachtet die Teilnehmerinnen undercover und mischt damit das Geschehen im Hintergrund auf.

Sebastian war früher Polizist und ist seit vielen Jahren als Leistungssportler aktiv. In der Liebe hat ihn vor allem einegeprägt: Sie habe ihm gezeigt, dass es ihm in einer Beziehung weniger um Perfektion, sondern vor allem um echte Nähe, gemeinsame Entwicklung und ein stabiles Miteinander geht. Tim leitet ein Unternehmen im Bereich Pflege und Pädagogik und hat sich in den letzten Jahren vor allem auf seine Karriere konzentriert.

Dabei kam das Privatleben zeitweise etwas zu kurz, etwas, was er inzwischen bewusst ändern möchte. Er sucht eine Beziehung auf Augenhöhe.

"Die Bachelors" ist 2026 bereits gestartet. Seit dem 6. Mai 2026 läuft die neue Staffel im wöchentlichen Stream auf RTL+. Die Ausstrahlung im Free-TV beibeginnt erst am 10.

Juni 2026. Ab dann sind die neuen Folgen immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. Wie schon im vergangenen Jahr ist Südafrika mit seinen malerischen Kulissen der Drehort der neuen Staffel von "Die Bachelors". Hier sollen die beiden Rosenkavaliere ihre große Liebe finden





