Die Bayern-Frauen nehmen keine Niederlage an

Das Team von Trainerin Julian Nagelsmann ist in der Bundesliga seit Oktober unbesiegt und will diesen Rekord in Wolfsburg aushöhlen.

Die Bayern-Frauen sind in der Bundesliga seit Oktober 2024 unbesiegt und wollen diesen Rekord in Wolfsburg aushöhlen. Seit dem 12. Oktober 2024 haben Giulia Gwinn und Co. kein Liga-Spiel mehr verloren. 51 Partien ohne Pleite - das ist ein irre Zeitraum!

Bayerische Serienmörder in der Bundesliga

Seit dem 12. Oktober 2024 sind die Münchnerinnen in der Bundesliga ungeschlagen. Ihre letzte Niederlage datiert ins Jahr 2022. Am 16. Oktober 2022 unterbrach der VfL Wolfsburg den bayrischen Lauf.

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Aber dieses Jahr ist es anders. Die Bayern-Frauen sind stark und wollen diesen Rekord aushöhlen. Nach dem 2:1 in der Champions League gegen PSG sagte Klara Bühl: "Wir spielen gerade sehr, sehr guten Fußball, bringen es auch mal über die Zeit. Das zeigt Reife. Wenn wir jetzt einen Sieg nach dem anderen einfahren, so wie ich mir das erhoffe, dann gibt das noch mehr Energie und frische in den Beinen."

Vor 2024 gab das Team die Serie nicht auf

2024 hat das Team die Serie nicht aufgegeben. Sie ist noch am Laufen.

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Die Serie begann unter Trainer-Legende Jupp Heynckes (81), Pep Guardiola (55) führte sie weiter. Das letzte Mal, das die Bayern-Männer die Serie unterbrach, waren es 2014 der FC Augsburg mit einem 1:0.

Die nächsten Monate sind entscheidend

Noch ist diese Serie nicht endgültig gesichert. Am 17. November 2024 steht ein wichtiger Aufeinandertreffen gegen den VfL Wolfsburg an. Wir wissen nicht, ob sie gewinnen werden, aber eins ist sicher: sie wollen es. Bayern reist jedenfalls mit ordentlich Selbstvertrauen an.

Und wenn sie gewinnen, dann hat sie es 53 Partien ohne Pleite geschafft. Die Münchner Frauen würden dann den historischen Rekord der Männer aushöhlen! Aber wir wollen das noch nicht wissen.