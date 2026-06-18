Die Beatles erwachen auf der Leinwand zum Leben: Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn und Barry Keoghan als die neuen "Fab Four" in Sam Mendes' vierteiligem Filmprojekt

Ein monumentales Filmprojekt bringt die Beatles zurück: Regisseur Sam Mendes inszeniert vier separate Filme über die Bandmitglieder. Die Besetzung mit Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn und Barry Keoghan wurde erstmals am Set in Barcelona in originalgetreuen Kostümen gesichtet. Die Filme sollen die Geschichte der Beatles aus der Perspektive jedes einzelnen Mitglieds erzählen. Kinostart ist für April 2028 geplant, das Budget beträgt rund 450 Millionen Euro.

Die Beatles erwachen auf der Leinwand zum Leben. In dem ehrgeizigen Filmprojekt "The Beatles - A Four-Film Cinematic Event" unter der Regie von Sam Mendes schlüpfen Harris Dickinson , Paul Mescal , Joseph Quinn und Barry Keoghan in die Rollen der vier legendären Musiker.

Erstmals wurde die Besetzung gemeinsam am Set in Barcelona gesichtet, wo sie in originalgetreuen Kostümen und mit den berühmten Pilzkopf-Frisuren einen historischen Moment nachstellen: den Februar 1964, als die echten Beatles im Deauville Hotel in Miami Beach weilten. Auf einem Hotelbalkon posierten damals John Lennon, George Harrison und Ringo Starr vor fansch wartenden Menschenmengen, während Paul McCartney zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend war.

Die Nachstellung dieser ikonischen Szene ist nur ein Teil eines außergewöhnlichen filmischen Unterfangens, das die gesamte Bandgeschichte aus vier verschiedenen Perspektiven erzählen soll. Jeder der vier geplanten Filme konzentriert sich auf eines der Bandmitglieder und verspricht eine einzigartige, intime Sicht auf die wohl berühmteste Band der Welt. Regisseur Sam Mendes begründet die Aufteilung mit den Worten, die Geschichte sei "zu groß für einen einzigen Film".

Die historische Vorlage für die Balkonszene ist eng mit einem bedeutenden Meilenstein der Popkultur verbunden: den ersten beiden Auftritten der Beatles in der Ed Sullivan Show. Die zweite Show wurde am 16. Februar 1964 live aus dem Napoleon Room des Deauville Hotels vor etwa 2.600 Zuschauern übertragen. Dieser Auftritt vor einem US-amerikanischen Fernsehpublikum markierte den endgültigen Durchbruch der britischen Band auf dem amerikanischen Kontinent und löste die berüchtigte "Beatlemania" aus.

Die Verfilmung dieser Ära verspricht nicht nur die musikalische, sondern auch die persönliche Entwicklung der vier jungen Männer aus Liverpool einzufangen. Die Schauspieler, die bereits für ihre Rollen vorbereitet werden, müssen nicht nur das Aussehen, sondern auch die Essenz, die Stimmen und die spezifischen Charaktereigenschaften von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr treffen. Die Erwartungen der Fans sind enorm, jede Frisur, jeder Anzug und jede Geste wird unter die Lupe genommen werden.

Das Projekt ist mit geschätzten Produktionskosten von rund 450 Millionen Euro eines der ambitioniertesten und teuersten Filmvorhaben über eine Musikgruppe. Kinostart soll im April 2028 sein, was den Fans eine lange Wartezeit auferlegt. Dennoch ist die Vorfreude bereits jetzt spürbar. Die neue Besetzung - Dickinson als John Lennon, Mescal als Paul McCartney, Quinn als George Harrison und Keoghan als Ringo Starr - wird als die neuen "Fab Four" bezeichnet, ein Spitzname, den die Original-Beatles einst wegen ihres immensen Erfolgs erhielten.

Die Leinwandadaption unter der Leitung eines so renommierten Regisseurs wie Sam Mendes, der bereits mit Action-Blockbustern wie "Skyfall" Erfolge feierte, unterstreicht den kulturellen Stellenwert, den die Beatles bis heute innehaben. Die vier Filme werden voraussichtlich nicht nur die musikalischen Triumphe, sondern auch die internen Spannungen, den Ruhm und die letztendliche Auflösung der Band beleuchten. Damit wird ein epochales Stück Musikgeschichte für nachfolgende Generationen neu inszeniert





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