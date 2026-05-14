Die Bedeutung hinter den verschiedenen Markierungen an der Baumrinde

Diese Nachrichten erklärt, was hinter den verschiedenen Markierungen an der Baumrinde steckt und wie man sie richtig deutet. Es werden auch die Unterschiede zwischen den Bundesländern und den waagerechten Stichen, die die Rückegasse markieren, erklärt. Außerdem werden Wanderwegmarkierungen und die Bedeutung von roter und weißer Kringel erläutert.

Die Markierungen an der Baumrinde , die man möglicherweise als zufällige Kritzeleien oder Graffiti sieht, sind in Wahrheit ein durchdachtes System für Försterinnen und Förster. Diese Markierungen zeigen Weg e, Grenze n und Anweisung en zum Fallen oder Stehenlassen .

Ein roter Kringel signalisiert, dass ein Baum stehen gelassen werden soll, während ein weißer Kringel bedeutet, dass ein Baum stehen gelassen werden darf. Auch Wanderwegmarkierungen helfen bei der Orientierung. Meist werden sie mit Sprühfarbe gearbeitet, was keine Beeinträchtigung für den Baum darstellt





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