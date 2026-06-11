Die Bedeutung von auffälligen Fellzeichnungen bei Hauskatzen

Forschende beschäftigen sich schon seit Jahren mit der Frage, warum weiße Pfoten und andere auffällige Fellzeichnungen bei Hauskatzen so häufig vorkommen. Eine mögliche Erklärung sieht Leslie Lyons von der Missouri-Universität in der Vorliebe des Menschen für Katzen mit auffälligen Merkmalen.

Weiße Pfoten , weiße Brust oder ein kleiner Fleck im Gesicht: Auffällige Fellzeichnungen sind bei Hauskatzen weit verbreitet. Besonders die typischen weißen "Söckchen" fallen vielen Katzenfreunden sofort ins Auge.

Doch warum kommen sie so häufig vor? Mit dieser Frage beschäftigen sich Forschende schon seit Jahren. Angelocht von Nagetieren in Kornspeichern fanden sie dort eine neue Nahrungsquelle. Im Laufe der Domestizierung änderte sich nicht nur ihr Verhalten, sondern offenbar auch ihr Aussehen, wie Die emeritierte Professorin Leslie Lyons von der Missouri-Universität sieht einen möglichen Grund für die Verbreitung weißer Pfoten in der Vorliebe des Menschen.

Katzen mit auffälligen Merkmalen könnten bevorzugt gefüttert, geschützt und gepflegt worden sein. Dadurch hatten sie bessere Chancen zu überleben und sich fortzupflanzen. Zusätzlich kommt ein praktischer Aspekt: Tiere mit besonderen Kennzeichen ließen sich leichter von anderen Katzen unterscheiden. Weiße Pfoten könnten ihren Besitzern geholfen haben, die eigenen Tiere eindeutig zu erkennen.

Mit auffälliger Fellzeichnung sich dem Menschen möglicherweise häufiger anschlossen. In der Wildnis war die auffällige Färbung ein Nachteil – in der Nähe des Menschen aber ein Vorteil. Belegt ist diese Annahme jedoch nicht. Einen direkten Zusammenhang zwischen Fellfarbe und Charakter gibt es nach aktuellem Wissen nicht.

Auffällig ist jedoch, dass weiße Flecken in der Zuchtgeschichte vieler Tierarten immer wieder auftauchen, wenn besonders umgänglicheausgewählt und miteinander verpaart werden. Dieses Muster zeigt sich nicht nur bei Katzen, sondern auch bei Pferden, Schweinen, Kühen und Mäusen





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