Die Bedrohung durch die USA - Europas Souveränität in Gefahr

Der Artikel analysiert die Bedrohungen für die europäische Souveränität durch die US-Regierung unter Donald Trump. Er argumentiert, dass Trumps transaktionale Außenpolitik und die enge Zusammenarbeit mit großen Digitalunternehmen eine Gefahr für die liberalen Demokratie in Europa darstellen.

Trump und seine Regierung folgen nicht den Linien traditioneller Bündnisse, sondern einer Kosten-Nutzen-Rechnung. Dagegen sollte Europa sich wappnen, argumentiert Timo Lochocki (Archivbild von 2017). Die innere und äußere Souveränität der EU und Deutschlands ist in diesen Tagen bedroht wie vielleicht noch nie seit 1945. Darauf muss Europa endlich reagieren.

Schon die ersten Tage und Wochen der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump haben sehr deutlich gemacht, was Europa künftig von den USA zu erwarten hat. Kurz gesagt: Europa droht erpressbar zu werden. Und es ist zu abhängig von einem Diskursraum, der unsere Demokratie bedroht. Die erste der beiden Bedrohungen erwächst aus dem transaktionalen Charakter der amerikanischen Außenpolitik. Soll heißen: Trump und seine Regierung folgen nicht den Linien traditioneller Bündnisse, sondern einer Kosten-Nutzen-Rechnung. Im Nahen Osten treten die USA nicht mehr als Vermittler auf. Stattdessen will Trump den Gazastreifen 'übernehmen' und ein Immobilienprojekt daraus machen. Den Waffenstillstand hat Trump mit seinem Vorstoß nicht befördert, sondern gefährdet.Ähnlich ist es in der Ukraine. Die von Trump und Putin geplanten Friedensgespräche dürften ganz im Sinne Russlands verlaufen. Die Interessen der Ukraine spielen allenfalls am Rande eine Rolle. Bereits geleistete Unterstützung wollen sich die USA mit Bodenschätzen bezahlen lassen. Noch sehr viel lohnenswerter wird es für Trump und die USA sein, sich den nuklearen Schutzschirm über Europa bezahlen zu lassen. Entweder durch Schutzzölle, Handelsvorteile oder direkte Überweisungen. Das wäre wie ein Schutzgeld für Söldnertruppen, die kaum eigene Motivationen hätten, den zugesagten Schutz auch tatsächlich zu leisten. Plakativ formuliert wäre das so, als hätte Indien die nukleare Abschreckung Europas im Kalten Krieg gewährleistet. Die zweite Bedrohung: Die großen Digitalunternehmen in den USA suchen die Nähe zur Trump-Regierung oder machen ganz unverhohlen gemeinsame Sache mit ihr. Weder diese Konzerne noch die US-Regierung haben ein Interesse daran, den Diskurs auf ihren Plattformen nach den Spielregeln der liberalen Demokratie zu führen. Faktisch hat diese unheilige Allianz das Gegenteil zum Ziel: Sie wollen die Debatten polemisch, polarisiert und rechtspopulistisch aufgeladen führen. Dies nutzt den Digitalunternehmen, da dies mehr Klickzahlen und somit Werbeeffekte mit sich bringt; und es nutzt der Trump-Regierung, da dies die demokratischen Mitte-Parteien schwächt und rechtspopulistische Parteien wie die AfD stärkt, die Trump als seine Verbündeten sieht.Die kombinierten Interessen dieser unheiligen Allianz sind ein Fundamentalangriff auf die liberale Demokratie in der EU und in Deutschland. Erstmals in der bundesdeutschen Geschichte würden Akteure den deutschen Debattenraum definieren, die darauf zielen, den demokratischen Diskurs zu destabilisieren. Um erneut einen leicht überspitzten Vergleich zum Kalten Krieg zu wagen, wäre dies so, als hätte der sowjetische Geheimdienst KGB im Kalten Krieg die Hälfte der deutschen Zeitungen und Fernsehsender kontrolliert. Die innere und äußere Souveränität der EU und somit Deutschlands ist somit in diesen Tagen im Kern bedroht wie vielleicht noch nie seit 1945. Die größte Bedrohung für unsere Sicherheit geht nun erstmals nicht von China oder Russland aus, sondern - wenn sie ihren Kurs nicht wechselt - von der aktuellen US-Regierung. Denn sie hat direkten Einfluss auf unsere Debattenräume. Sie ist es, deren nukleare Abschreckung uns vor militärischen Angriffen schützt. Für uns stellt diese Bedrohungslage aber auch eine doppelte Chance dar. Die Notwendigkeit ist in diesen Tagen so offenkundig wie nie zuvor: Europa muss sich endlich unabhängig von den USA aufstellen. Dann könnten wir aus einer Position der eigenen Stärke heraus wieder als ernst zu nehmender Verhandlungspartner für eine Trump-Regierung oder deren Nachfolger wahrgenommen werden.Erstaunlicherweise werden diese fundamentalen Bedrohungen in Deutschland und Europa so gut wie gar nicht diskutiert. Ich will nicht dafür plädieren, im Wahlkampf über diese Themen zu streiten, dafür sind sie viel zu ernst. Aber wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass diese Entwicklungen Deutschland viel stärker bedrohen als die Themen, die den Wahlkampf bisher dominieren, die AfD oder das Migrationsthema. Beides sind wichtige Themen, die zu Recht diskutiert werden. Aber Trump und die Digitalriesen aus den USA sind unvergleichlich wichtiger.Unsere Ausgangslage ist die Folge der destruktiven Wirkung des Kulturkampfes, der die liberalen Demokratien weltweit geschwächt hat und weiterhin schwächt. Denn er lenkt von den realen Herausforderungen ab und macht zunichte, was liberale Demokratien zum Überleben brauchen: die Kompromissfähigkeit der Mitte-Parteien. Wenn wir in dieser Situation nicht deutlich reagieren, als Deutschland und als Europa, dann schlafwandeln wir in eine dramatische Abhängigkeit gegenüber autoritären Regime





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

USA Donald Trump Europa Demokratie Souveränität Digitalisierung Außenpolitik Krieg Russland China Sicherheit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Merz, die AfD und die ÖVP: Die Gefahr der Normalisierung extremer RechteFriedrich Merz' Unterstützung der AfD im Bundestag hat eine ähnliche Dynamik wie die österreichische ÖVP entfacht, die sich an rechtspopulistische Parteien gebunden hat. Die Folgen dieser Annäherung an die Extremen sind für beide Parteien besorgniserregend.

Weiterlesen »

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »

Interview: „Es besteht die Gefahr, dass Moskau und Washington die Ukraine aufteilen“Die USA arbeiten an einer Waffenruhe. Friedensforscherin Nicole Deitelhoff warnt, dass die Bedürfnisse der Ukraine dabei zu kurz kommen – und der Plan große Lücken hat.

Weiterlesen »

PFAS-Skandal: 'Die Unternehmen haben die Gefahr aktiv vertuscht'Vor 25 Jahren deckte der US-Anwalt Robert Bilott die Gefahren der PFAS-Substanz PFOA auf. Im Interview erklärt er, warum das Thema heute wichtiger denn je ist.

Weiterlesen »

Die USA drohen mit Zöllen: Eine Gefahr für die WeltwirtschaftDie US-Regierung plant die Einführung von Zöllen auf Güter aus Mexiko und Kanada. Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sind besorgniserregend. Analysten erwarten Rezessionen in Mexiko und Kanada sowie eine Inflation in den USA. Die Schockreaktionen der Märkte bleiben aus. Experten sehen ein erwartete Kompromisslösung wie bereits 2018 bei der NAFTA-Kündigung. Doch ein Zollkrieg wäre für alle Seiten katastrophal.

Weiterlesen »

Trumps KI-Projekt: Superintelligenz und die Gefahr für die MenschheitDonald Trumps KI-Projekt mit potenziellen Investitionen von 500 Milliarden Dollar wird von Experten gefeiert und gefürchtet. Während Befürworter die Chancen für Fortschritt und Arbeitsplätze sehen, warnen Kritiker vor den Risiken einer unkontrollierbaren KI und der potenziellen Bedrohung für die Menschheit. Trumps Aufhebung eines Vorgängerdekrets zur Regulierung von KI verstärkt diese Bedenken.

Weiterlesen »