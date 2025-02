Das Magazin „Stern“ hat gemeinsam mit Statista die beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands ermittelt. Über 34.000 Menschen wurden befragt, ob sie ihren Arbeitgeber weiterempfehlen würden. Das Ranking zeigt, welche Unternehmen besonders überzeugen.

Das Magazin „Stern“ hat in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen „Statista“ die beliebtesten Arbeitgeber Deutschland s ermittelt. Mehr als 34.000 Menschen wurden befragt, ob sie ihren Arbeitgeber weiterempfehlen würden. Die Teilnehmer wurden laut „Stern“ von professionellen Marktforschungsunternehmen rekrutiert, was eine unabhängige Befragung der Arbeitgeber ermöglicht. Bewertet wurden sowohl die eigene Firma als auch weitere Unternehmen der jeweiligen Branche.

Insgesamt konnten so über eine Million Bewertungen herangezogen werden. Den Spitzenplatz im Ranking sicherte sich die Drogeriekette dm. Das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe überzeugt die Teilnehmer vor allem im Bereich Nachhaltigkeit. Auf Rang zwei folgt der fränkische Sportartikelhersteller Adidas aus Herzogenaurach, der mit seinem Image und Wachstum punktet. Google Germany belegt Platz drei und zeichnet sich insbesondere durch Weiterentwicklung und Perspektiven aus. Auch zwei Autohersteller aus Bayern gehören zu den zehn besten Arbeitgebern Deutschlands: BMW mit Sitz in München erreichte Platz vier, während Audi aus Ingolstadt Rang sechs belegte. Das sind die Top 10 der besten Arbeitgeber Deutschlands: dm-Drogerie Markt, Adidas, Google Germany, BMW, Porsche, Audi, Teekanne, DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Boehringer Ingelheim, Lindt & Sprüngli Deutschland. Neben dem allgemeinen Ranking wurden die besten Arbeitgeber zusätzlich in 24 Branchen unterteilt. Darunter beispielsweise „Automobil und Zulieferer“, „Baubranche“, „Einzelhandel“, „Elektronik und Elektrotechnik“, „Energie und Versorgung“ oder „Gastronomie, Freizeit, Hotels und Tourismus“. Auch hier konnten Unternehmen aus Franken überzeugen. In der Kategorie „IT und Telekommunikation“ erreichte der Dienstleister für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Datev aus Nürnberg den zweiten Platz – hinter Microsoft. In der Branche „Verkehr und Logistik“ sicherte sich der Flughafen Nürnberg ebenfalls den zweiten Rang und platzierte sich damit noch vor Lufthansa und dem Flughafen Berlin-Brandenburg. Bei der Erstellung des Rankings wurden Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten in Deutschland berücksichtigt, während die Medienbranche aus Neutralitätsgründen ausgeschlossen wurde, erklärt „Stern“. Statista erstellte zunächst eine Liste von mehr als 2600 größeren Arbeitgebern. Bewertet wurde unter anderem die öffentliche Präsentation der Arbeitgebermarke, mit der das Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anziehen möchte. Die Teilnehmer konnten zudem Unternehmen aus ihrer eigenen Branche auswählen und bewerten. Ein Unternehmen benötigte mindestens 100 Bewertungen, um in das Ranking aufgenommen zu werden. Einige bekannte Unternehmen erfüllten diese Voraussetzung nicht – ihr Fehlen im Ranking bedeutet daher nicht zwangsläufig eine negative Bewertung. Insgesamt konnte Statista für rund 1300 Unternehmen ein Ergebnis ermitteln





