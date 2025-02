Die beliebtesten Formel-1-Rennen 2024: Silverstone zieht die meisten Fans an

Eine Statistik enthüllt die beliebtesten Formel-1-Rennen 2024 in Bezug auf die Besucherzahl. Silverstone zieht mit 480.000 Fans erneut die meisten Zuschauer an. Der Artikel beleuchtet auch die Rennen mit den größten Zuwachsraten im Ticketverkauf.

Eine Statistik enthüllt, welche Formel-1- Rennen 2024 in Bezug auf die Besucherzahl am beliebtesten waren. Bemerkenswert ist auch, welche Organisatoren im Ticketverkauf die größten Zuwächse verzeichnen konnten. SPEEDWEEK.com-Leser stellen uns immer wieder diese Frage: «Zu welchem Rennen sollten wir reisen?» Die Antwort ist nicht einfach, denn das Budget bestimmt die Planung.

Ich scherze dann immer: «Ein sicherer Wert sind die Rennen, die mit dem Buchstaben M beginnen – Monte Carlo, Monza, Melbourne, Montreal, Miami und natürlich Maustin.» Gut, das mit Austin war ein Witz, und natürlich fehlen in Sachen Atmosphäre einige unvergleichliche Rennen wie die GP-Klassiker in Spa-Francorchamps und Silverstone. Wenn man den Angaben der Veranstalter Glauben schenkt, war der britische Grand Prix in Sachen Besucherzahl auch 2024 das beliebteste aller GP-Wochenenden – mit 480.000 Besuchern. Diese Zahl entspricht ungefähr dem Wert von 2023, könnte sich aber bald ändern. Denn 2025 startet Lewis Hamilton im Ferrari-Rot, und es ist durchaus möglich, dass in Silverstone Anfang Juli die magische Grenze von einer halben Million Fans überschritten wird. Monaco und Jeddah haben 2024 keine Zahlen veröffentlicht. Die Kapazität in Saudi-Arabien liegt bei 150.000 Zuschauern, in Monte Carlo ist die Kapazität schwer abzuschätzen, da viele Zuschauer kein offizielles Ticket kaufen, sondern das Rennen aus einem der vielen Häuser aus. Schätzungen zufolge könnten es über das Wochenende leicht 200.000 Fans sein.Gemessen an 2023 haben am markantesten zugelegt: Imola (mehr als 50% im Plus), Katar (+29%), Shanghai (+25%), Abu Dhabi (+12%) und Monza (+10%). Nur zwei Rennen hatten 2024 weniger Zuschauer als im Vorjahr, nämlich Melbourne (–0,66%) sowie Las Vegas (–2,8%). Toprak Razgatlioglu sorgt in der Superbike-WM für Furore. Schon mehrmals stand ein Wechsel des zweifachen Weltmeisters in die MotoGP im Raum – dafür ist es jetzt vermutlich zu spät





